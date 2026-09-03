Hitna pomoć: Tri osobe povređene u dve saobraćajke

PANČEVO – Na Bavaništanskom putu, kod Instituta “Josif Pančić”, dogodio se saobraćajni udes u kome su dve osobe povređene. Nakon zbrinjavanja su povređeni prevezeni u bolnicu. Na uglu Miloša Trebinjca i Prvomajske ulice, došlo je do još jedne saobraćajne nezgode u kojoj je jedna osoba povređena. Nakon pregleda je prevezena u bolnicu.

Lekari Hitne pomoći intervenisali su i na javnim mestima ukupno tri puta, uglavnom zbog naglih pogoršanja zdravstvenog stanja građana.

U toku dana obavljen je 21 transport van grada, dok je 9 pacijenata zahtevalo stalnu pratnju lekara zbog ozbiljnosti stanja.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 43 pacijenata, među kojima je bilo i sedmoro dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

Na terenu je obavljeno i 17 kućnih poseta, gde su pomoć uglavnom tražili hronični bolesnici čije je stanje pogoršano usled trenutnih vremenskih prilika.

(Pančevac)