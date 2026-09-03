Veliko srce za porodicu Gligor: Mališani dobili školski pribor

Četvoro mališana dobilo je sveske, rančeve, pribor i odeću kako bi novu školsku godinu dočekali potpuno spremni.

SEFKERIN – Početak nove školske godine samohranoj majci sa četvoro dece doneo olakšanje zahvaljujući humanoj akciji lokalne zajednice. Predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov i pokrajinski poslanik AP Vojvodine, Predrag Ginculj, posetili porodicu Gligor iz Sefkerina nakon tragične smrti oca, uručivši mališanima komplete školskog pribora, odeću i rančeve kako bi im obezbedili jednake uslove za obrazovanje i poslali poruku da u teškim trenucima nisu sami.

Četvoro mališana dobilo je sveske, rančeve, pribor i odeću kako bi novu školsku godinu dočekali potpuno spremni. Posebnu radost među najmlađima izazvali su slatkiši i grickalice, dokazujući da mali znaci pažnje donose najveću sreću.

Ova donacija prevazilazi materijalnu pomoć u nabavci školskih stvari. Ona šalje snažnu poruku solidarnosti, pokazujući da porodica Gligor u teškom periodu kroz koji prolazi ima punu podršku i razumevanje svoje zajednice.

Početak školskih obaveza treba da donese radost svakom detetu, zbog čega lokalna samouprava aktivno radi na obezbeđivanju jednakih uslova za sve đake. Današnji susret u Sefkerinu potvrdio je važnost brige o porodicama kojima je pomoć najpotrebnija, posebno kada iza svakodnevnih osmeha stoje velike životne priče i izazovi.

(Naše Opovo)