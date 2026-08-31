Tatjana Božić: Početak važnog poglavlja

U OŠ „Branko Radičević” upisano je ove godine 58 prvaka u tri odeljenja. Posetila ih je članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje mr Tatjana Božić.

Ona se obratila deci, roditeljima i prosvetnim radnicima:

– Dragi prvaci, poštovani roditelji, cenjene kolege nastavnici i učitelji, čast mi je da vas pozdravim ispred Grada Pančeva i poželim vam srećan početak školske godine. Danas počinje jedno novo i važno poglavlje u vašem životu. Prvi školski dan doneće vam mnogo novih drugara, osmeha, ali i poneki izazov. Budite radoznali, hrabri, dobri jedni prema drugima i verujte u sebe.

Članica Veća je pozvala roditelje da aktivno učestvuju u životu škole i da zajedno sa nastavnicima i direktorkom sprovode „konstruktivne ideje u cilju napretka dece – jedino kao tim možemo da idemo napred!”.

– Vama, deco, želim da školu zavolite, da u njoj pronađete prijatelje za ceo život i da svaki dan iz nje ponesete nešto lepo i vredno. Srećan početak, dragi prvaci! Neka vam školski dani budu ispunjeni znanjem, prijateljstvom i radošću – poručila je mr Tatjana Božić.

(Pančevac / S. T.)

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