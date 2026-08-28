Proslavljeno Uspenje Presvete Bogorodice

Posle svete liturgije i pričešća u Uspenjskom hramu, kao i litije ulicama Pančeva uz veliki broj dece koja su pevala, vernika i gradskih funkcionera, danas je ispred zgrade Gradske uprave upriličeno rezanje slavskog kolača, čime je obeležena slava Grada Pančeva Uspenje Presvete Bogorodice, u narodu poznatija kao Velika Gospojina.

Okupljenima se obratio protojerej-stavrofor Radoslav Radmanović:

– Danas je slava našega grada i našega hrama. Proslavljamo presvetu Bogorodicu, praznik Uspenja, prelazak iz ovoga života u večni, njen praznik. Presveta Bogorodica je čitav svoj život posvetila služenju Gospodu. Od onoga trenutka kada joj se arhangel Gavrilo javio i rekao joj da će ona biti ta koja će roditi Mesiju, spasitelja sveta, ona je to prihvatila bespogovorno i rekla je: „Evo sluškinje Gospodnje, neka bude po reči tvojoj”.

Radmanović je dodao da su Presvetoj Bogorodici posvećeni najlepši hramovi i ispevane joj najlepše pesme, a o njoj su ispričane najbolje i najlepše priče.

Nastavio je:

– Imamo zadovoljstvo da je u našem gradu proslavljamo kao svoju zaštitnicu i molimo joj se da nas sve zaštiti i sačuva, da nam pruži mir, zdravlje i sve ono što je potrebno kako bismo zaista bili pravi pravoslavni, hrišćanski narod, ugledajući se na svoje svete pretke. Neka nam je srećan i Bogom blagosloven današnji praznik i srećna slava. Našem gradu, svim stanovnicima našeg grada, gradonačelniku, gradskoj upravi, svima vama draga braćo i sestre koji ste ovde: neka je srećno i Bogom blagosloveno, živeli!

Potom je govorila gradska menadžerka Maja Vitman:

– Uvaženo sveštenstvo, poštovani gradonačelniče, članovi Gradskog veća, civilnog sektora, vojske i policije, poslanici, odbornici Grada Pančeva, svi zaposleni u javnom sektoru, građanke i građani Pančeva… želim vam srećnu slavu! Meni je pripala zaista velika čast da budem kuma naše gradske slave, koju slavimo od 2019. Veliko je zadovoljstvo slaviti slavu zajedno sa našim Uspenjskim hramom. Veliki nemiri nas prate tokom prethodnog perioda, a ono što je najvažnije jeste da imamo dovoljno strpljenja i mira u duši.

Zatim je naglasila:

– Svima vama koji slavite danas slavu Presvete Bogorodice želim sve najbolje, vama i vašim porodicama, kumovima i prijateljima. Svim sugrađankama i sugrađanima želim mir u duši, puno razumevanja i spokoja i da u zajedništvu dočekamo slavu i naredne godine. Hvala vam i srećno!

Maja Vitman je na kraju kumstvo slave predala Branislavu Raketiću, poželevši mu da „čuva naš grad do sledeće godine”.

(Pančevac / S. T.)

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