Pančevo Kulturna dešavanja

Manifestacija „Dani Vajferta“ otkazana: Evo zbog čega

10:21

03.09.2026

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Foto: TO Pančevo

Manifestacija „Dani Vajferta” tradicionalno planirana za prvi vikend septembra neće biti održana, jer, prema navodima Turističke organizacije Pančevo, nije pravi trenutak za slavlje zbog požara u Deliblatskoj peščari.

Završne pripreme su se odvijale u trenutku kada je naš kraj bio suočen sa velikim požarom u Deliblatskoj peščari.

„U okolnostima koje su tada zadesile našu zajednicu, kao i imajući u vidu raspoloženje i poruke građana koji su nam se obraćali procenili smo da trenutak nije za slavlje i okupljanje“, navodi se na Instagramu TO Pančevo.

 

(RTV Pančevo/Pančevac)

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Dani Vajferta Deliblatska peščara manifestacija otkazano Pančevo požar

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