IZAŠAO „PANČEVAC”: Idemo po svoj primerak!

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Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 28. avgusta je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: u Deliblatskom pesku pomažu vatrogasci i iz EU i iz Rusije; kako je menjana istorija Pančeva preko transporta soli; u Glogonju održan veliki rumunski festival muzike i igre; šta je smisao života Dragana Marinkovića…

Uz to, „Pančevac” donosi kompletan red vožnje na gradskim linijama od 1. septembra, piše o omoljičkim „Porodičnim danima”, kako doći do pomoći države… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Naš sugrađanin Velimir Kuč pripada prvoj generaciji radnika HIP Azotare, onoj koja nije samo dočekala proizvodnju, već je gledala kako se fabrika podiže iz temelja. Kao mašinista kompresorskih stanica u pogonu Amonijak, u Azotari je proveo ceo radni vek, od prvih proba i kvarova, preko zlatnih godina pančevačke industrije, do penzije i sećanja na kolege kojih više nema.

Kada Velimir Kuč govori o Azotari, ne govori samo o fabrici. Govori o vremenu u kojem se radilo mnogo, učilo u hodu i verovalo da veliki sistemi mogu da izgrade i grad i čoveka. Za njega je Azotara bila radno mesto, škola, sigurnost, ali i deo lične biografije koja se ne može odvojiti od Pančeva.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(Pančevac / S. T.)

Nemački i rumunski vatrogasci hvale srpske kolege u Peščari