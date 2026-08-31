Gradonačelnik: Kroz školovanje s radošću!

Povodom 1. septembra, odnosno početka školske godine i prijema đaka prvaka u osnovne škole, gradonačelnik Aleksandar Stevanović danas je pozdravio decu i roditelje u OŠ „Isidora Sekulić” u našem gradu. Ovaj svečani čin započeo je svojevrsnom pozorišnom predstavom koju su izveli učenici starijih razreda ove škole.

U prepunom holu obrazovne ustanove na Tesli, potom, deci i roditeljima obratio se Lućijan Rođan, direktor škole.

Rekao je:

– Pripala mi je ogromna čast da pozdravim naše učenike, roditelje, kolege i zvanice. Svaka generacija ima svoju priču. Ono što je zajedničko jeste da škola „Isidora Sekulić” ima tradiciju da obrazuje i vaspitava decu koja nastavljaju školovanje i postaju obrazovani ljudi. Dragi moji prvaci, dobrodošli! Ne boj te se, ova škola vas rado prihvata. Uživaćete. Nemojte da se plašite da pogrešite, da dobijete slabiju ocenu, zato što je škola mesto koje treba da vas nauči da učite – da ako pogrešite nastavite napred. Želim vam mnogo petica, a iznad svega da odavde izađete kao deca koja će znati da cene drugarstvo, druge ljude i da dele osećanja.

Gradonačelnik Stevanović je naglasio da je danas poseban, veliki dan za đake prvake i njihove roditelje. Dodao je:

– Ovo je novo poglavlje u dečijem životu – od kolevke, pa do groba najlepše je đačko doba. Za decu je prvi dan u školi nešto veliko. Uvek mi je zadovoljstvo i čast da mogu da posetim neku od škola i da jednostavno poželim srećan polazak u prvi razred. Dragi đaci prvaci, želim vam da kroz svoje školovanje prođete s radošću. Mi stariji smo tu za vas da vam pomognemo kada god je potrebno i da vas izvedemo na pravi put. Istovremeno, dragi roditelji želim vam da imate puno razumevanja i mnogo strpljenja, pre svega da kroz celo školovanje i ceo život budete ponosni na svoju decu, danas malu, a u budućnosti veliku – škola je najvažnija u našem životu.

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Gradonačelnik je prosvetnim radnicima uputio zahvalnost zbog znanja koje nesebično prenose na decu. Stevanović je i svim ostalim đacima čestitao polazak u školu i „da vam bude uspešna, sa što više petica”.

Nakon toga učiteljice su, po razredima, dočekivale klinceze i klince, grlile su ih i bacale im koske. Deca su bila uzbuđena, a jasno je bilo da su se i prepoznavala međusobno iz komšiluka ili vrtića. Fotografisali su se, što će im biti doživotna uspomena na prvi dan u školi.

Roditelji ko roditelji: neki od njih su plakali, drugi su se glasno smejali, a svi su bili ponosni – njihova deca krenula su u školu.

Video: Radovan Đerić

(Pančevac / S. T.)

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