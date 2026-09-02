Građani, pre prve upotrebe vode, ispustite prvi mlaz: Evo zašto

Padina: Koncert Renea Bošelje 11. septembra
16:00
02.09.2026
Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži došlo je do kratkotrajnog
zastoja u proizvodnji vode.
Nakon ponovnog pokretanja procesa proizvodnje, usled promene protoka
došlo je do podizanja taloga u cevovodima, zbog čega će voda u narednom
periodu na pojedinim delovima mreže biti blago zamućena.
Molimo građane za razumevanje i preporučujemo da, pre upotrebe vode,
ispuste prvi mlaz vode iz slavine u trajanju od nekoliko minuta, kako
bi se omogućilo ispiranje kućnih instalacija i stabilizacija kvaliteta
vode.
(Pančevac/I.J)
16:00
02.09.2026
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