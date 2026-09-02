Građani, pre prve upotrebe vode, ispustite prvi mlaz: Evo zašto

Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži došlo je do kratkotrajnog

zastoja u proizvodnji vode.

Nakon ponovnog pokretanja procesa proizvodnje, usled promene protoka

došlo je do podizanja taloga u cevovodima, zbog čega će voda u narednom

periodu na pojedinim delovima mreže biti blago zamućena.

Molimo građane za razumevanje i preporučujemo da, pre upotrebe vode,

ispuste prvi mlaz vode iz slavine u trajanju od nekoliko minuta, kako

bi se omogućilo ispiranje kućnih instalacija i stabilizacija kvaliteta

vode.

(Pančevac/I.J)