Pančevo Servisne informacije

Građani, pre prve upotrebe vode, ispustite prvi mlaz: Evo zašto

12:00

02.09.2026

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Foto: Pixabay

Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži došlo je do kratkotrajnog
zastoja u proizvodnji vode.

Nakon ponovnog pokretanja procesa proizvodnje, usled promene protoka
došlo je do podizanja taloga u cevovodima, zbog čega će voda u narednom
periodu na pojedinim delovima mreže biti blago zamućena.

Molimo građane za razumevanje i preporučujemo da, pre upotrebe vode,
ispuste prvi mlaz vode iz slavine u trajanju od nekoliko minuta, kako
bi se omogućilo ispiranje kućnih instalacija i stabilizacija kvaliteta
vode.

(Pančevac/I.J)

Tagovi

cevovodi elektrodistributivna mreža radovi voda

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