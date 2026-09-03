Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji 25. oktobra

Vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju, 25. oktobra, piše RTS.

Glasači u Srbiji će na birališta najverovatnije izaći u nedelju, 25. oktobra,

Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu, na prethodno obrazložen predlog Vlade Srbije, i raspiše parlamentarne izbore.

Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45, niti više od 60 dana.

(RTS)