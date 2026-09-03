Politika

Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji 25. oktobra

11:19

03.09.2026

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Foto: Pančevac / M. Šupica
Na lokalne izbore deset puta

Vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju, 25. oktobra, piše RTS.

Glasači u Srbiji će na birališta najverovatnije izaći u nedelju, 25. oktobra,

Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu, na prethodno obrazložen predlog Vlade Srbije, i raspiše parlamentarne izbore.

Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45, niti više od 60 dana.

(RTS)

Tagovi

Aleksandar Vučić Srbija vanredni parlamentarni izbori

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