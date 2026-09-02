Stigao novi ultrazvuk u Alibunar: Manje čekanja za pacijente

Dom zdravlja Alibunar je postao bogatiji za jedan pokretni ultrazvučni aparat, zahvaljujući sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo.

Ovo je šesti ultrazvučni aparat u ovoj zdravstvenoj ustanovi, a nova oprema omogućiće da savremena dijagnostika bude dostupnija i pacijentima u okolnim selima.

(Pančevac)