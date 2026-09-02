Servisne informacije

Stigao novi ultrazvuk u Alibunar: Manje čekanja za pacijente

11:57

02.09.2026

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Foto: Dom zdravlja Alibunar

Dom zdravlja Alibunar je postao bogatiji za jedan pokretni ultrazvučni aparat, zahvaljujući sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo.

Ovo je šesti ultrazvučni aparat u ovoj zdravstvenoj ustanovi, a nova oprema omogućiće da savremena dijagnostika bude dostupnija i pacijentima u okolnim selima.

(Pančevac)

Tagovi

Dom zdravlja Alibunar Pokrajinski sekreterijat za zdravstvo ultrazvučni aparat Ultrazvuk

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