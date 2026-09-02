Stigao novi ultrazvuk u Alibunar: Manje čekanja za pacijente

Padina: Koncert Renea Bošelje 11. septembra
16:00
02.09.2026
Dom zdravlja Alibunar je postao bogatiji za jedan pokretni ultrazvučni aparat, zahvaljujući sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo.
Ovo je šesti ultrazvučni aparat u ovoj zdravstvenoj ustanovi, a nova oprema omogućiće da savremena dijagnostika bude dostupnija i pacijentima u okolnim selima.
(Pančevac)
16:00
02.09.2026
14:00
02.09.2026
12:30
02.09.2026
14:01
01.09.2026
22:41
31.08.2026
22:31
31.08.2026
13:28
28.08.2026
17:00
27.08.2026
AUD
72.33 RSD
BAM
60.00 RSD
CAD
72.81 RSD
CHF
124.65 RSD
EUR
117.35 RSD
GBP
136.80 RSD
SEK
10.51 RSD
USD
101.37 RSD