VITMAN: Za šest godina uređeno 226 ulica u Pančevu

Rekonstrukcija Ulice Marije i Lazara Dragičevića završena je u predviđenom roku, a saobraćajnica je danas, 1. septembra, zvanično puštena u saobraćaj

Kada je nešto novo, onda i lepo izgleda, baš kao i Ulica Marije i Lazara Dragičevića. Na licu mesta bila je gradska menadžerka Maja Vitman, pa se u razgovoru sa novinarima zapitala: da li se iko seća kako je ova ulica izgledala pre početka radova?

Odmah je i odgovorila:

– Danas je teško i zamisliti da je ovaj prostor godinama čekao na potpuno uređenje. Sada imamo novu saobraćajnicu, uređene pešačke staze, parking mesta, novu vodovodnu i atmosfersku kanalizaciju, javnu rasvetu i uređenu saobraćajnu signalizaciju. Dela govore. Ovo je 226. ulica koju je Grad Pančevo uredio u periodu od šest godina, što predstavlja rezultat kontinuiranog rada i ulaganja u putnu infrastrukturu na teritoriji grada. Posebno smo zadovoljni što smo rekonstrukcijom ulice Marije i Lazara Dragičevića rešili višedecenijski problem stanovnika ovog dela Pančeva.

Gradska menadžerka je dodala da je bilo puno problema i da građani to najbolje znaju, ali da Grad nije odustao, problemi su rešavani jedan po jedan, i ispunjeno je obećanje. Gradskim čelnicima je u cilju da postoje uređene, bezbedne i funkcionalne ulice, ali i da je tu i kompletna infrastruktura koja će odgovoriti potrebama ovog dela grada u narednim decenijama.

Rekonstruisana je saobraćajnica dužine 187 metara, za dvosmerni saobraćaj širine pet metara, ukupne površine 1.037 kvadratnih metara. Izgrađene su obostrane pešačke staze, maksimalno mogućih deset parking mesta, od kojih je jedno namenjeno osobama sa invaliditetom, kao i 20 kolskih priključaka. Izgrađena je nova vodovodna mreža u dužini od 174,8 metara, kao i atmosferska kanalizacija u dužini od 185,5 metara. Izvedene su i dve nove veze prema budućim ulicama. Investicija je vredna oko 60 miliona dinara.

Maja Vitman je navela još nešto važno:

– Ulica je dobila i potpuno novo javno osvetljenje. Postavljeno je deset čeličnih pocinkovanih stubova visine deset metara sa savremenim LED svetiljkama, kao i kompletna vertikalna saobraćajna signalizacija. Ozelenjavanje ulice biće realizovano u novembru, nakon završetka vegetacionog perioda, kada su najpovoljniji uslovi za sadnju. Biće posađeno 27 novih drvorednih sadnica, čime će ovaj prostor dobiti dodatnu zelenu površinu i još uređeniji izgled.

Gradska menadžerka kaže da je „ovo još jedan primer da kada postoje dobra priprema projekata, odgovornost i kontinuitet u radu, rezultati ne izostaju”.

– Svesni smo da posla još ima, ali je broj kritičnih saobraćajnica danas značajno manji nego pre šest godina. Radovi na rehabilitaciji i uređenju ulica nastavljaju se i po naseljenim mestima na teritoriji Grada Pančeva. U ovom investicionom ciklusu završeni su radovi u Kačarevu, u Fiskulturnoj ulici, dok su radovi trenutno u toku u Starčevu, Omoljici i Jabuci. Uskoro započinjemo i nove radove na ulicama u samom gradu, jer nam je cilj da se ulaganja u putnu infrastrukturu ravnomerno nastave i u gradskim i u seoskim sredinama – kazala je Maja Vitman i dodala da se na ovaj način nastavlja sa sistemskim rešavanjem problema sa putnom infrastrukturom i podizanjem kvaliteta saobraćajnica.

Ulice Dr Vladimira Aleksića, Delfe Ivančić i Dr Jovana Erdeljanovića će se raditi čim se steknu uslovi za realizaciju. U ovom trenutku problem predstavlja nerešena imovina, zbog čega je potrebno, u saradnji sa Mesnom zajednicom i građanima, naći sistemsko rešenje koje će biti u potpunosti u skladu sa zakonom.

Maja Vitman je zaključila:

– Poruka predsednika Aleksandra Vučića je jasna – politika se ne meri rečima, već rezultatima. Zato nastavljamo da radimo, pripremamo nove projekte i borimo se za nova sredstva kako bismo unapredili život građana Pančeva, 226 ulica nije samo broj, to su konkretne promene koje građani svakodnevno vide i koriste. Nastavljamo da radimo – ulicu po ulicu, naselje po naselje, projekat po projekat.

Na kraju, zahvalila je građankama i građanima Koteža na poverenju i strpljenju.

(Pančevac / S. T.)

Gradonačelnik: Kroz školovanje s radošću!