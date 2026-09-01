VITMAN: Za šest godina uređeno 226 ulica u Pančevu

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Rekonstrukcija Ulice Marije i Lazara Dragičevića završena je u predviđenom roku, a saobraćajnica je danas, 1. septembra, zvanično puštena u saobraćaj
14:30
01.09.2026
Rekonstrukcija Ulice Marije i Lazara Dragičevića završena je u predviđenom roku, a saobraćajnica je danas, 1. septembra, zvanično puštena u saobraćaj
Kada je nešto novo, onda i lepo izgleda, baš kao i Ulica Marije i Lazara Dragičevića. Na licu mesta bila je gradska menadžerka Maja Vitman, pa se u razgovoru sa novinarima zapitala: da li se iko seća kako je ova ulica izgledala pre početka radova?
Odmah je i odgovorila:
– Danas je teško i zamisliti da je ovaj prostor godinama čekao na potpuno uređenje. Sada imamo novu saobraćajnicu, uređene pešačke staze, parking mesta, novu vodovodnu i atmosfersku kanalizaciju, javnu rasvetu i uređenu saobraćajnu signalizaciju. Dela govore. Ovo je 226. ulica koju je Grad Pančevo uredio u periodu od šest godina, što predstavlja rezultat kontinuiranog rada i ulaganja u putnu infrastrukturu na teritoriji grada. Posebno smo zadovoljni što smo rekonstrukcijom ulice Marije i Lazara Dragičevića rešili višedecenijski problem stanovnika ovog dela Pančeva.
Gradska menadžerka je dodala da je bilo puno problema i da građani to najbolje znaju, ali da Grad nije odustao, problemi su rešavani jedan po jedan, i ispunjeno je obećanje. Gradskim čelnicima je u cilju da postoje uređene, bezbedne i funkcionalne ulice, ali i da je tu i kompletna infrastruktura koja će odgovoriti potrebama ovog dela grada u narednim decenijama.
Maja Vitman je navela još nešto važno:
– Ulica je dobila i potpuno novo javno osvetljenje. Postavljeno je deset čeličnih pocinkovanih stubova visine deset metara sa savremenim LED svetiljkama, kao i kompletna vertikalna saobraćajna signalizacija. Ozelenjavanje ulice biće realizovano u novembru, nakon završetka vegetacionog perioda, kada su najpovoljniji uslovi za sadnju. Biće posađeno 27 novih drvorednih sadnica, čime će ovaj prostor dobiti dodatnu zelenu površinu i još uređeniji izgled.
Gradska menadžerka kaže da je „ovo još jedan primer da kada postoje dobra priprema projekata, odgovornost i kontinuitet u radu, rezultati ne izostaju”.
– Svesni smo da posla još ima, ali je broj kritičnih saobraćajnica danas značajno manji nego pre šest godina. Radovi na rehabilitaciji i uređenju ulica nastavljaju se i po naseljenim mestima na teritoriji Grada Pančeva. U ovom investicionom ciklusu završeni su radovi u Kačarevu, u Fiskulturnoj ulici, dok su radovi trenutno u toku u Starčevu, Omoljici i Jabuci. Uskoro započinjemo i nove radove na ulicama u samom gradu, jer nam je cilj da se ulaganja u putnu infrastrukturu ravnomerno nastave i u gradskim i u seoskim sredinama – kazala je Maja Vitman i dodala da se na ovaj način nastavlja sa sistemskim rešavanjem problema sa putnom infrastrukturom i podizanjem kvaliteta saobraćajnica.
Ulice Dr Vladimira Aleksića, Delfe Ivančić i Dr Jovana Erdeljanovića će se raditi čim se steknu uslovi za realizaciju. U ovom trenutku problem predstavlja nerešena imovina, zbog čega je potrebno, u saradnji sa Mesnom zajednicom i građanima, naći sistemsko rešenje koje će biti u potpunosti u skladu sa zakonom.
Maja Vitman je zaključila:
– Poruka predsednika Aleksandra Vučića je jasna – politika se ne meri rečima, već rezultatima. Zato nastavljamo da radimo, pripremamo nove projekte i borimo se za nova sredstva kako bismo unapredili život građana Pančeva, 226 ulica nije samo broj, to su konkretne promene koje građani svakodnevno vide i koriste. Nastavljamo da radimo – ulicu po ulicu, naselje po naselje, projekat po projekat.
Na kraju, zahvalila je građankama i građanima Koteža na poverenju i strpljenju.
(Pančevac / S. T.)
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