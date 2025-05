Iz Kovačice do Kine: Rukovanje za zajedničku budućnost

U okviru međunarodnog događaja HAND IN HAND FOR SHARED FUTURE – 2025 Shandong International Friendship Cities Cooperation and Exchange Week, potpisan je sporazum o uspostavljanju prijateljskih i kooperativnih odnosa između Opštine Kovačica iz Republike Srbije i grada Rizhao iz Narodne Republike Kine.

Sporazum je u ime Opštine Kovačica potpisala Marijana Meliš, pomoćnica predsednika opštine, kao deo delegacije koja boravi u Kini, zajedno sa Dušankom Petrak, predsednicom NSSNM. Cilj ovog dokumenta je razvoj međusobno korisne saradnje u oblastima ekonomije, trgovine, nauke i tehnologije, kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva i razmene stručnjaka između dva grada, sa naglaskom na jačanje prijateljskih odnosa srpskog i kineskog naroda.

U okviru svečanog otvaranja konferencije, putem video poruke prisutnima se obratio i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, istakavši značaj međunarodne saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Kine.

Ovogodišnji skup okupio je predstavnike iz čak 47 zemalja, potvrđujući važnost Shandonga kao centra međunarodne razmene i saradnje. Potpisani sporazum stupa na snagu danom potpisivanja, važiće pet godina.

Ovim činom Opština Kovačica još jednom potvrđuje svoj strateški pravac ka međunarodnoj saradnji i otvara nove mogućnosti za zajedničke projekte i razvoj lokalne zajednice.

(Pančevac)

