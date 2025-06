Da li se može naslediti imovina u crkvenom braku?

Kako danas sve više parova odlučuje da živi u vanbračnim zajednicama ili da brak sklope samo u crkvi, istraživali smo da li su ti parovi dovoljno upućeni u zakon Republike Srbije i da li imaju pravo da naslede imovinu i penziju od supružnika sa kojima žive u vanbračnim zajednicama.

Snežana Šantić, iz Udruženja penzionera Stari grad, objašnjava da li postoji mogućnost nasleđivanja imovine i penzije ukoliko se ne potpiše građanski brak.

– Vrlo često su dolazili penzioneri, ali moram da kažem i mlađi, koji nisu bili upućeni, jer oni smatraju, kako oni meni kažu, ako su sklopili brak u crkvi, u džamiji, oni kažu, Bog je tako rekao i tako treba da bude. Međutim, nije tako. Što se tiče penzija… I to je vrlo često pitanje, žena obično kaže ja sam rodila decu, imam unučiće, sve to gledala sam ga ceo život. Zašto ne bi nasledila penziju? Pa nema te penzije – kaže Šantićeva i dodaje:

– Osim ako nisu oni koji su zaposleni u crkvi, a to su sveštenici, sveštena lica, oni imaju radni staž, njima se uplaćuje radni staž s jedne strane, ili to radi verska zajednica, ili to radi lokalna zajednica. Tako da je to opet po zakonu. Dakle, sve po zakonu mora da bude regulisano.

Odgovor na pitanje kakav status pred zakonom imaju crkveni brak i vanbračna zajednica, te kako se one dokazuju, potražili smo od advokata.

– Crkveni brak je nešto što mislim da pravoslavlje na neki način poštuje i lepo je, ali nema nikakav značaj u pravnom smislu. A vanbračna zajednica nije izjednačena sa bračnom, ni slučajno, to je nešto što se tako u narodu smatra, ali nije. Bračna zajednica je nešto što se dokazuje izvodom iz matične knjige venčanih, a vanbračnu morate ozbiljno dokazivati. Jedino da je vanbračna zajednica donekle promenila status jeste činjenica da vanbračni partner ima mogućnost za dokazivanje u vanparničnom postupku nasledi penziju. Ako dokaže da je u vanbračnoj zajednici duže vreme, a to se dokazuje, ili činjenicom da su na istom prebivalištu i nekim fotografijama, svedocima i na taj način ostvaruje pravo na penziju – rekla je Jovanka Zečević, advokat.

Kako objašnjavaju stručnjaci, crkveni brak i vanbračne zajednice nisu izjednačene pred zakonom kao građanski brak.

kurir.rs

PIO FOND: Penzioneri, redovne penzije se nastavljaju