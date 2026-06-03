Pune torbe odličja iz Novog Sada za sva vremena!

Odlični rezultati mladih Pančevaca. U Novom Sadu održana deseta po redu Sportska olimpijada školske omladine Vojvodine, poznata i kao SOŠOV.

Nedavno je u Novom Sadu održana deseta po redu Sportska olimpijada školske omladine Vojvodine, poznata i kao SOŠOV. Pančevački učesnici osnovnih i srednjih škola bili su veoma zapaženi na ovom takmičenju.

Sportsko streljaštvo

U sportskom streljaštvu vazdušnom puškom na razdaljini od deset metara:

Ženska ekipa OŠ „Jovan Jovanović Zmaj” osvojila je prvo mesto.Elena Flora – srebro (pojedinačna konkurencija)

Ana Petković – bronza (pojedinačna konkurencija)

Treća članica ekipe: Ivana Ančić

Muška ekipa Mašinske škole „Pančevo“ osvojila je prvo mesto.Ognjen Bunčić – zlato (pojedinačno nadmetanje)

Ognjen Lukić – srebro (pojedinačno nadmetanje)

Treći član šampionskog tima: Lazar Kozlovački

Muška ekipa OŠ „Stevica Jovanović” okitila se bronzanim medaljama.Tim su činili: Ognjen Dželetović, Vuk Vojnović i Aleksa Trailov

Ana Negovanović iz ETŠ-a „Paja Marganović” osvojila je bronzanu medalju.

Streljačka družina „Pančevo 1813” je tehnički pomogla da se ostvare bolji rezultati osnovaca i srednjoškolaca Južnobanatskog okruga.

Karate

Odlični su bili i mladi karatisti koji vežbaju u Dinamu, pa je u ovom sportu osvojeno devet medalja. Najsjajnija odličja su zaradili:

Jana Ćuk (OŠ „Vasa Živković”) u katama – zlato

Lazar Nikolić (Gimnazija „Uroš Predić”) u kategoriji minus 63 kg – zlato

Srebrom su se okitili:

Vuk Vorkapić (Tehnička škola „23. maj”) u katama i borbama u kategoriji minus 57 kg

Vukašin Pato (ETŠ „Nikola Tesla”) u kategoriji minus 70 kg

Bronzane medalje osvojili su:

Martina Puzići (ETŠ „Paja Marganović”) u katama

Tadija Gaćeša (OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”) u kategoriji minus 50 kg

Luka Dobrota (Gimnazija „Uroš Predić”) u kategoriji minus 63 kg

Mateja Stepanov (ETŠ „Nikola Tesla”) u kategoriji minus 68 kg

Takmičari su imali veliku pomoć od trenera Aleksandra Zdešića i Nikole Krstića.

Džudo

Na SOŠOV-u u novosadskom „Spensu” zastupljen je bio i džudo.

Radan Čigoja, učenik Osnovne škole „Sveti Sava”, nadmetao se u konkurenciji od četiri takmičara, a posle dve pobede i jednog poraza osvojio je srebrnu medalju.

Vuk Milovanović iz Elektrotehničke škole „Nikola Tesla” je nakon dve pobede i dva poraza zaslužio bronzano odličje.

Rukomet i odbojka

Sjajne su bile i mlade rukometašice:

U konkurenciji osnovnih škola OŠ „Aksentije Maksimović” osvojio je srebrnu medalju.

Kod srednjoškolki ekipa ETŠ-a „Paja Marganović” okitila se najsjajnijim odličjem.

Sa šampionskim peharom iz Novog Sada vratili su se i odbojkaši ETŠ-a „Nikola Tesla”

(Pančevac/A.Ž)