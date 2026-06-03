Pune torbe odličja iz Novog Sada za sva vremena!

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Odlični rezultati mladih Pančevaca. U Novom Sadu održana deseta po redu Sportska olimpijada školske omladine Vojvodine, poznata i kao SOŠOV.
18:00
03.06.2026
Odlični rezultati mladih Pančevaca. U Novom Sadu održana deseta po redu Sportska olimpijada školske omladine Vojvodine, poznata i kao SOŠOV.
Nedavno je u Novom Sadu održana deseta po redu Sportska olimpijada školske omladine Vojvodine, poznata i kao SOŠOV. Pančevački učesnici osnovnih i srednjih škola bili su veoma zapaženi na ovom takmičenju.
Sportsko streljaštvo
U sportskom streljaštvu vazdušnom puškom na razdaljini od deset metara:
Ženska ekipa OŠ „Jovan Jovanović Zmaj” osvojila je prvo mesto.Elena Flora – srebro (pojedinačna konkurencija)
Ana Petković – bronza (pojedinačna konkurencija)
Treća članica ekipe: Ivana Ančić
Muška ekipa Mašinske škole „Pančevo“ osvojila je prvo mesto.Ognjen Bunčić – zlato (pojedinačno nadmetanje)
Ognjen Lukić – srebro (pojedinačno nadmetanje)
Treći član šampionskog tima: Lazar Kozlovački
Muška ekipa OŠ „Stevica Jovanović” okitila se bronzanim medaljama.Tim su činili: Ognjen Dželetović, Vuk Vojnović i Aleksa Trailov
Ana Negovanović iz ETŠ-a „Paja Marganović” osvojila je bronzanu medalju.
Streljačka družina „Pančevo 1813” je tehnički pomogla da se ostvare bolji rezultati osnovaca i srednjoškolaca Južnobanatskog okruga.
Karate
Odlični su bili i mladi karatisti koji vežbaju u Dinamu, pa je u ovom sportu osvojeno devet medalja. Najsjajnija odličja su zaradili:
Jana Ćuk (OŠ „Vasa Živković”) u katama – zlato
Lazar Nikolić (Gimnazija „Uroš Predić”) u kategoriji minus 63 kg – zlato
Srebrom su se okitili:
Vuk Vorkapić (Tehnička škola „23. maj”) u katama i borbama u kategoriji minus 57 kg
Vukašin Pato (ETŠ „Nikola Tesla”) u kategoriji minus 70 kg
Bronzane medalje osvojili su:
Martina Puzići (ETŠ „Paja Marganović”) u katama
Tadija Gaćeša (OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”) u kategoriji minus 50 kg
Luka Dobrota (Gimnazija „Uroš Predić”) u kategoriji minus 63 kg
Mateja Stepanov (ETŠ „Nikola Tesla”) u kategoriji minus 68 kg
Takmičari su imali veliku pomoć od trenera Aleksandra Zdešića i Nikole Krstića.
Džudo
Na SOŠOV-u u novosadskom „Spensu” zastupljen je bio i džudo.
Radan Čigoja, učenik Osnovne škole „Sveti Sava”, nadmetao se u konkurenciji od četiri takmičara, a posle dve pobede i jednog poraza osvojio je srebrnu medalju.
Vuk Milovanović iz Elektrotehničke škole „Nikola Tesla” je nakon dve pobede i dva poraza zaslužio bronzano odličje.
Rukomet i odbojka
Sjajne su bile i mlade rukometašice:
U konkurenciji osnovnih škola OŠ „Aksentije Maksimović” osvojio je srebrnu medalju.
Kod srednjoškolki ekipa ETŠ-a „Paja Marganović” okitila se najsjajnijim odličjem.
Sa šampionskim peharom iz Novog Sada vratili su se i odbojkaši ETŠ-a „Nikola Tesla”
(Pančevac/A.Ž)