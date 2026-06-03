 Prvaci OŠ „Sveti Sava” državni šampioni na Malim olimpijskim igrama

Učenici prvog razreda Osnovne škole „Sveti Sava” iz našeg grada ostvarili su istorijski uspeh osvojivši prvo mesto i zlatnu medalju na državnom prvenstvu Malih olimpijskih igara. Veliko republičko finale održano je u Kragujevcu, gde je snage odmerilo po osam najboljih ekipa iz cele Srbije, a najmlađi đaci OŠ „Sveti Sava” u jakoj konkurenciji dokazali su da su najspretniji i najbrži u državi.

Pobednički tim, sastavljen od šest dečaka i šest devojčica, do samog trona su sa klupe predvodile dve sjajne učiteljice, Dejana Maksimović Bunić i Bogdanka Galović.

Male olimpijske igre su izuzetno popularno takmičenje namenjeno učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Kroz nadmetanja na poligonima spretnosti i svestranosti, koja se odvijaju tokom cele školske godine, deca razvijaju motoriku, fizičke sposobnosti, ali i timski duh. Primarni cilj ove manifestacije jeste podsticanje pravilnog fizičkog razvoja i druženja, a za mnoge mališane ovo je ujedno i prvi korak ka profesionalnom sportu u kom uspešno pronalaze svoje talente.

(Pančevac)