Sudija Ranka Vujović izabrana za zamenika predsednika Ustavnog suda

BEOGRAD – Sudija Ustavnog suda Ranka Vujović danas je, na 13. sednici Ustavnog suda, jednoglasno izabrana za zamenika predsednika tog suda i stupila na tu funkciju.

Vujović je za funkciju zamenika predsednika Ustavnog suda predložilo devet sudija uz obrazloženje da je tokom dosadašnjeg rada bila angažovana u različitim radnim telima suda, gde je svojim znanjem i profesionalnim pristupom značajno doprinela unapređenju kvaliteta odlučivanja, unutrašnje organizacije i funkcionisanja suda.

Po mišljenju predlagača, kako je saopšteno iz Ustavnog suda, Vujović je kao sudija tog suda u toku dosadašnjeg trajanja mandata iskazala visoku stručnost prilikom izrade odluka u predmetima u kojima je bila zadužena kao sudija izvestilac, i to kako u oblasti ustavnih žalbi, tako i u oblasti normativne kontrole.

U saopštenju su naveli da je ona svojim konstruktivnim predlozima i sugestijama na sednicama suda, Velikih i Malih veća dala izuzetno važan doprinos donošenju kvalitetnih odluka u predmetima u kojima nije bila sudija izvestilac.

Pored toga, u predlogu je navedeno da dosadašnje bogato iskustvo u pravnoj struci, posebno u oblasti zakonodavstva i normativnih poslova preporučuju Vujović za funkciju zamenika predsednika Ustavnog suda, a što će doprineti podizanju efikasnosti i organizacionih kapaciteta Ustavnog suda.

U predlogu je ocenjeno da će Vujović, kao zamenik predsednika Ustavnog suda, svojim znanjem, iskustvom, ličnim integritetom i organizacionim sposobnostima odgovorno i sa uspehom obavljati tu funkciju i da će doprineti daljem jačanju ugleda i unapređenju rada tog suda.

Ranka Vujović je doktor pravnih nauka, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

U dosadašnjoj bogatoj pravničkoj karijeri obavljala je značajne državne funkcije. Bila je načelnik odeljenja za upravno-nadzorne poslove u ministarstvu nadležnom za porodičnopravnu i socijalnu zaštitu u periodu od 2000. do 2007. godine, a nakon toga u četiri uzastopna mandata, na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Na funkciju predsednika Visokog službeničkog saveta imenovana je 2016. godine i tu dužnost je obavljala skoro deset godine, kao predsednik sa najdužim stažom od osnivanja Saveta.

Na funkciju sudije Ustavnog suda stupila je 24. decembra prošle godine.

(Ustavni sud)