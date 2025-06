Koliko košta proslava mature u Srbiji

Postoji velika razlika između maturanata i maturantkinja, gde se procenjuje da će maturantkinje potrošiti preko 30.000 za ulepšavanje za maturu, dok će maturanti potrošiti gotovo duplo manje – do 20.000 dinara sigurno.

Bliži nam se kraj turbulentne školske godine, što ujedno znači da je euforija za veliku i malu maturu na svakom ćošku. Ove godine, velike mature su zbog poremećaja u nastavi pomerene za jun, dok starije kolege, odnosno studenti, po sve češćim najavama apsolventske večeri neće praviti, piše sajt Nova ekonomija.

Situacija je sve neizvesnija, iako su se čak i 2020. godine kad je bilo proglašeno vanredno stanje zbog korona virusa, mature u većini gradova održale (u kakvom takvom kapacitetu), pa čak i u vreme bombardovanja 1999. godine.

Najjeftinije prođe onaj ko ne mari

Srećom, u modu se vratila sportska elegancija, tako da onaj koji se odluči za klasične farmerice i majicu, može da prođe sa 10.000 dinara. Dok elegantnija varijanta sa sakoom, cipelama, košuljom i pantalonama ide i do 33.000 dinara.

Bez obzira na neizvesnost, mature su iz godine u godinu sve skuplje i to ne samo zbog iznajmljivanja prostora, već i ličnih troškova koji obuhvataju šminku, tretmane, odeću, generalno pripremu za samu maturu.

Kakve su cene u odnosu na prethodnu godinu?

Kao što je i sve u Srbiji poskupelo, tako su i mature. U odnosu na prošlu godinu skočile su par hiljada. Samo u jednom beogradskom hotelu sada je cena proslave 11.500 dinara po učeniku, dok je prošle godine bila 10.600, odnosno skoro 1.000 dinara manje.

Međutim postoje hoteli koji će nuditi 8.500 dinara po učeniku, što je i dalje skupo, ali znatno manje.

Termini su se brže popunjavali prošle godine, odnosno, već u aprilu su bili skoro svi popunjeni, dok je danas zbog neizvesnosti celokupne školske godine, veliki broj termina ostao neupražnjen. Sve je manji broj zainteresovanih đaka, a sve veći broj škola koje nisu uplatile ni prvu ratu.

Sve i da se izabere najniža cena koju smo pronašli (8.500 dinara) i okvirno uzme broj od 25 učenika u jednom odeljenju, proslava bi ukupno koštala 212.500 dinara za to odeljenje. Važno je napomenuti da ova suma podrazumeva piće i hranu, nekad i muziku.

Ulepšavanje, odeća, obuća Uz svečanu garderobu, u zavisnosti da li se šije ili kupuje i šminku, kao i tretmane za ulepšavanje (odlazak u solarijum recimo) cena ličnih troškova može doći i do 45.000 dinara, odnosno oko 380 evra. Postoji velika razlika između maturanata i maturantkinja, gde se procenjuje da će maturantkinje potrošiti preko 30.000 za ulepšavanje za maturu, dok će maturanti potrošiti gotovo duplo manje – do 20.000 dinara sigurno.

Haljine za maturu su definitivno najskuplje, prosek cene jedne haljine je oko 12.000 dinara, dok maturanti sve češće ne kupuju odela već svečane košulje u raznim radnjama.

Zatim, štikle ili cipele i torba, uvek koštaju preko 5.000, a najčešće oko 10.000 dinara. Onda dolazimo do nakita, ako je u pitanju srebro ili zlato, može koštati i preko nekoliko hiljada.

Šminka i tretmani za ulepšavanje

Nije tajna da će mnoge maturantkinje ići na tretmane, odnosno u solarijum. Jedan minut solarijuma košta 70 dinara, a prosečno se ide do 15 minuta, po nekoliko puta što znači da jedna poseta košta 1.050 dinara, a obično se ide tri do četiri puta, pa dolazimo do sume od 4.200 dinara.

Profesionalni šminkeri su takođe podigli svoje cene i koriste drugačije tarife za matursko šminkanje. Nekada je šminkanje moglo da košta oko 2.000 dinara, a danas je retkost da se pronađe šminkanje od 3.500 dinara, iako se to izdvaja kao prosečna suma koja se potroši. U većim gradovima, poput Beograda šminkanje će koštati oko 5.000 dinara uključujući veštačke trepavice.

Nakon svega, manikir i pedikir upadaju u igru, i cene će zavisiti od salona do salona. Može se proceniti da cena manikira košta oko 3.000 dinara, dok cena pedikira varira od 1.000 do 2.000 dinara (ako nije u pitanju medicinski manikir).

(Pančevac/Novaekonomija)