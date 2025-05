Nova prognoza Marka Čubrila za početak juna: Pripremite se, afrički ciklon stiže u Srbiju

Već od vikenda očekuje nas značajan porast temperature, a početkom juna i prvi ovogodišnji toplotni talas, uz maksimume i do 35 stepeni Celzijusa.

Kako je u vremenskoj prognozi objavio Marko Čubrilo, meteorolog amater, od danas nas očekuje „stabilizacija i postepeno otopljenje“.

„Od vikenda sledi promena sinoptike koja će usloviti dolazak letnjeg tipa vremena. Preko jugoistoka Evrope pružiće se polje anticiklona, dok će se ciklonska aktivnost situirati nad delove severozapadne Evrope. U ovakvom odnosu vazdušnog pritiska ka nama će u jugozapada krenuti vrlo topao vazduh te će uslediti jače otopljenje. Za vikend prvo umereno toplo sa maksimumima koji bi se u nedelju kretali od plus 23 do plus 29 stepeni Celzijusa„, navodi Čubrilo.

UV indeks za vikend

Prognozirane vrednosti UV indeksa tokom vikenda kreću se na svim mernim stanicama u RHMZ u rasponu od 7 i 8 što znači da je UV zračenje visoko i veoma visoko. On se osvrnuo na to kakvo će nas vreme cekati početkom i tokom prve nedelje juna.

„Početkom juna još toplije uz maksimume koji bi se mogli kretati od 28 do 34 stepena Celzijusa i to bi bio prvi topao talas ovog leta„, navodi Čubrilo.

Istog mišljenja je i meteorolog Ivan Ristić koji kaže da će za vikend biti čak 35 stepeni Celzijusa. Dodaje i da ćemo od ponedeljka 2. juna ući u dugotrajnu vrućinu, a pošto se afrički anticiklon u narednih deset dana da proširi na veći deo Evrope kod nas će zahvatiti deo Vojvodine, što znači da će temperatura biti i do 36-37 stepeni.

„Anticiklon se pomera na sever i možda ćemo biti čak i u toplotnoj kupoli i to znači sigurno 15 dana suvog vremena, sve do sredine juna. Afrički anticiklon ima tendenciju širenja narednih dana i zahvatiće veći Evrope. Kod nas se u Banatu, delu Srema i Mačve pojavila i crvena boja, a to znači temperature do 37 stepeni. Modeli pokazuju da će biti sve toplije“, kaže Ristić.

Dodaje da se „ne vidi se kraj toplotnog talasa“. Dugoročno bi to značilo vrućine i sve duži toplotni talas. Meteorolog očekuje da u sredu i četvrtak, 4. i 5. jun, bude do 35 stepeni, a zatim da sledećeg vikenda bude još toplije i da tropski dani obeleže prvu sredinu meseca.

Kako je objavio Čubrilo, „osveženje uz grmljavinske pljuskove je prema trenutnoj proceni moguće oko 10. juna“. Ristić takođe ne isključuje mogućnost letnjih kiša o grmljavina, naglašavajći da je to očekivano

„Kao i maj, jun je kišni mesec, iako manje, verovatnoća postoji. Za sada nema očekivanja velikih supećelija dok temperatura mora ne poraste. Imaćemo verovatno izolovanje superćelije u vidu velikh pljuskova na određenom manjem području“, navodi Ristić.

(mondo.rs)

Kovačica i Rizhao: Prijateljstvo koje nastavlja da se širi! Potpisana još dva sporazuma