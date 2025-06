GRAD PANČEVO: Subvencije za žene preduzetnice

Šansa za žene „biznismenke” iz Pančeva – na konkursu otvorenom do 30. juna za opremu 200.000 dinara

Ako ste „šefica” u svom biznisu, to jest ako ste osnivačica, zakonska zastupnica ili poslovođa, imate šansu da dobijete 200.000 dinara od Grada. U Javnom pozivu za dodelu subvencije za podsticaj razvoja ženskog preduzetništva u 2025. godini, kako se zvanično zove ovaj program u okviru mera za podsticaj zapošljavanja, propisano je da se ovaj novac može upotrebiti samo za nabavku opreme, mašina, repromaterijala i rezervnih delova. Nije slučajno naglašeno da u takve stvari ne spadaju vozila i mobilni telefoni.

Bez učešća

Prednost pančevačkog gradskog konkursa za podsticaj ženama „biznismenkama” je to što se ne traži učešće iako je u pitanju nabavka opreme. To su mnogi preduzetnici isticali kao problem kada je, naprimer, u pitanju bio prošlogodišnji pokrajinski konkurs sa istom namenom i sa ne većim iznosom subvencije. Takođe su morali unapred i da imaju i profakturu o nabavci opreme. Pančevačka subvencija od 200.000 dinara ne traži učešće i nabavku unapred, jednokratna je i bespovratna. Konkurs je raspisan još u aprilu i trajaće najduže do kraja juna ili dok se ne utroše predviđena sredstva za ovu namenu.

Za one koji već dobiju pare, podrazumeva se da će morati da u narednih dvanaest meseci od dana potpisivanja ugovora redovno izmiruju obaveze za doprinose za socijalno osiguranje i javne prihode. A na kraju sledi i podnošenje dokumentacije o tome kako su novci utrošeni. Naravno, oprema mora biti kupljena nakon potpisivanja ugovora.

Osim toga, pravo na podnošenje zahteva sa biznis planom ima preduzetnica koja ime prebivalište na teritoriji Pančeva i koja je preduzetničku radnju, mikro ili malo preduzeće osnovala pre 2022. godine. Pošto je reč o de minimis pomoći, iznos državne pomoći u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine ne sme da pređe 23 miliona dinara. Moraju se redovno izmirivati porezi, doprinosi i obaveze po osnovu javnih prihoda. Ne sme biti ni gubitaka.

Dobra pomoć pri podnošenju zahteva je i to što se na gradskom sajtu može preuzeti obrazac za biznis plan, pa tako ne morate lupati glavu oko toga kako on treba da izgleda. Na sajtu ćete takođe naći i podatke o tome koji su vam još dokumenti potrebni za podnošenje zahteva.

Prednost „teže zapošljivima”

Rang lista, kako stoji u Javnom pozivu, biće napravljena na osnovu blagovremenosti i potpunosti zahteva. Više bodova dobiće i „teže zapošljivih lica” u koje, između ostalih, spadaju žene sa invaliditetom, samohrane majke, majke dece sa smetnjama u razvoju… Savet za zapošljavanje će posebno ceniti i to da li je u pitanju delatnost za koju proceni da je od značaja za lokalni razvoj, zatim broj zaposlenih, dužinu opstanka na tržištu, poslovni prostor, opremu, tržište kupaca, konkurente, dobavljače, finansijske pokazatelje, kao i ranije korišćene de minimis pomoći.

Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj najpre pregleda biznis planove, zatim Savet za zapošljavanje daje stručno mišljenje i rang listu koja ide kod gradonačelnika na odobrenje. Pravo Saveta je da odbije biznis planove za koje smatra da su suficitarni, nepotpuni, nejasni i nedovoljno razrađeni, kao i poslodavce koji su u prethodne tri godine bili subvencionisani kroz javne pozive sa republičkog, pokrajinskog ili lokalnog nivoa ili iz drugih formalno pravih i materijalnih razloga.

Ne piše dokle je rok za njihovu odluku, ali kada se rang lista objavi, ugovor se mora potpisati u roku od 45 dana.

A osim toga što u izveštaju mora da se dokaže, a u međuvremenu na zahtev i podnese dokumentacija o redovnom plaćanju svih obaveza u toku 12 meseci, dobitnice subvencija dužne su da registrovanu delatnost na teritoriji Pančeva obavljaju u trajanju od najmanje 24 meseca, počev od dana zaključenja ugovora, kao i da, između ostalog, grad obaveste o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene. A ako neko ne ispuni zadate uslove, pare mora da vrati, i to uvećane za zakonsku zateznu kamatu obračunatu od dana prenosa sredstava.

Više informacija o ovom konkursu, kao i potrebne obrasce, možete naći na gradskom sajtu a zainteresovane se mogu obratiti Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj i putem telefona 013/308-961 ili na adresu e-pošte gordana.ciric@pancevo.rs. Zahtev se podnosi putem pošte ili se predaje u Gradskom uslužnom centru.

(Pančevac / N. S.)

