Grad Pančevo: U fokusu zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje građana

U fokusu su teže zapošljiva lica, osobe sa invaliditetom, preduzetnici početnici, ali i žene koje ulaze u svet biznisa. O planovima i aktuelnim merama, za naš program govorila je Sanja Patalov Stojadinović, članica gradskog veća za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

Grad Pančevo i ove godine aktivno sprovodi mere podrške zapošljavanju kroz lokalni akcioni plan za period 2025–2026. Fokus je na aktivnoj politici zapošljavanja, s posebnim merama za one kojima je najpotrebnija pomoć.

– Počela bih od mere koja je najaktuelnija pošto se danas otvara javni poziv za zapošljavanje teže zapošljivih lica. Mera se sprovodi zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i ova mera se provodi sa ciljem da se da prilika licima koja su teže zaposliva a isto tako, ostala lica koja se nalaze na evidenciji NSZ. Cilj jeste da se oni radno angažuju i to u oblastima socijalne i humanitarne delatnosti i isto tako javnih radova u pogledu javne infrastrukture i zaštiti održavanja životne sredine i prirode. Grad izdvaja za ovu meru 2,5 miliona dinara, istakla je Sanja Patalov Stojadinović članica gradskog veća za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku

Prema njenim rečima, raspisan i javni poziv za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ovaj javni poziv otvoren je do 30. juna.

– Ova mera se takođe sporovodi zajedno za NSZ i svi zainteresovani mogu da podnesu zahtev upravo u nacionalnoj službi. Što se tiče budžeta, grad je izdvojio milion dinara za sporovođenje ove mere, a NSZ 990 hiljada. Takođe, ono što jeste aktuelno jeste javni poziv koji je otvoren krajem aprila, a tiče se dodele subvencija početnicima za započinjanje svog biznisa, odnosno samozapošljavanja. Ovo je dobra prilika i naši sugrađani znaju da je postala tradicija da Grad radi i pomaže na ekonomskog osnaživaju i podsticaju svih zainteresovanih lica koji žele da se ekonomski osnaže, započinju svoj biznis, ali uvek je potreba finansijska podrška. Za ovu meru grad izdvaja 2,5 miliona dinara, istakla je Patalov Stojadinović.

Paralelno sa javnim pozivom samozapošljavanja, po prvi put je otvoren i javni poziv za dodelu subvencija početnicama odnosno ženama u preduzetništvu.

– Do sada nismo imali ovu meru i to je prilika za naše žene koje su iz nekog razlog do sada sedele u kući, ostale bez posla ili žene koje su toliko kreativne i imaju dobrih ideja ali takođe nisu imale prilike iz nekih razloga da to pokažu. Ovaj javni poziv traje do 30. juna, zaključila je Patalov Stojadinović.

Svi zainteresovani mogu pronaći više informacija na sajtu grada Pančeva i Nacionalne službe za zapošljavanje. Grad Pančevo poručuje – podrška za radnu aktivaciju svih građana ostaje jedan od prioriteta lokalne politike.

(Pančevac)

