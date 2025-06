Vršac: Konkurs za prijem učenika u Dom

Prijem učenika u ustanovu za smeštaj i ishranu za školsku 2025/2026. godinu.

Pravo na smeštaj i ishranu u Domu imaju redovni učenici srednjih škola u Vršcu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije ili država u regionu, čije prebivalište nije u Vršcu i koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini.

Broj raspoloživih mesta u Domu je 160. U prvom upisnom roku biće popunjeno 144 mesta. Preostalih 16 mesta (odnosno 10% mesta u okviru smeštajnih kapaciteta Doma) se opredeljuju za smeštaj i ishranu učenika iz osetljivih društvenih grupa. Ukoliko se ova namenski opredeljena mesta ne popune, biće popunjena kandidatima po redosledu sa konačne rang liste. Broj primljenih kandidata prema polu zavisi od smeštajnih mogućnosti ustanove.

Rokovi za podnošenje prijave sa potrebnom dokumentacijom:za prvu raspodelu: od 7. do 18. jula 2025. godine

za drugu raspodelu (preostala slobodna mesta): od 21. do 26. avgusta 2025. godine

za osetljive društvene grupe, kandidate koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli: od21. do 26. avgusta 2025.godine

Učenici koji imaju obavezu obavljanja profesionalne prakse (a koja ulazi u ukupan prosek ocene), i zbog toga nisu u mogućnosti da dostave original svedočanstva, obavezni su da se prijave u prvoj raspodeli, dok će svedočanstva dostaviti od do 26. avgusta 2025. godine, kada će biti i rangirani.

Učenici koji pohađaju škole čija se nastavna godina završava do 18.jula 2025. godine, obavezni su da se prijave u prvoj raspodeli. Dopuna konkursne dokumentacije (svedočanstava o završenom prethodnom razredu za učenike koji su upisani u I,II i III razred srednje škole) biće 07. i 29. 07. 2025. godine, kada će biti i izvršeno rangiranje tih učenika, nakon čega će biti i objavljene konačne rang liste kandidata za smeštaj u prvoj raspodeli. Učenicima koji se ne prijave u periodu od 7. do 18. jula 2025. godine, neće se naknadno primati prijave.

Svi kandidati dužni su da uz prijavu na Konkurs, koja se dobija u Domu učenika, podnesu i sledeća dokumenta u originalu ili overenoj fotokopiji:javne isprave o završenoj osnovnoj školi (svedočanstvo o završenom V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole i uverenje o obavljenom završnom ispitu) i potvrdu o upisu u srednju školu (za učenike koji su upisali I razred srednje škole);

svedočanstvo o završenom prethodnom razredu srednje škole za učenike koji su upisani u II, III ili IV razred srednje škole;

uverenje o prihodima po članu porodice (pribavlja se u opštini prebivališta roditelja ili staratelja, prebivalište ne sme biti menjano šest meseci pre objavljivanja konkursa) za period 01. januar – 31. mart tekuće godine;

diplomu i druge nagrade sa učešća na međunarodnim i republičkim takmičenjima učenika (u organizaciji Ministarstva prosvete i koja se nalaze u kalendaru takmičenja) u prethodno završenom razredu;

jedna fotografija (format za ličnu kartu);

potvrda o vladanju u ustanovi (za učenike II, III i IV razreda) – dobija se ustanovi.

Prilikom podnošenja konkursne dokumentacije, obavezno je prisustvo roditelja/zakonskog zastupnika, u cilju potpisivanja saglasnosti za obradu podataka o ličnosti.

Nepotpune, neblagovremene i od neovlašćenog lica podnete prijave na Konkurs neće biti razmatrane.

Više informacija o Konkursu možete pogledati pogledati na sajtu Ministarstva.

Učenik prilikom useljenja u ustanovu dostavlja lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju, sa naznakom da je psiho-fizički sposoban za samostalan boravak u ustanovama kolektivnog smeštaja (ne starije od 15 dana) i izvod iz Matične knjige rođenih.

(Pančevac)