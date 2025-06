Stevanović: Korak napred u realizaciji kapitalnih projekata

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović je danas u Novom Sadu, u zgradi Pokrajinske vlade, potpisao ugovore o prenosu sredstava po javnim konkursima Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Predstavnicima lokalnih samouprava ugovore su svečano uručili predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i pomoćnik direktora Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Miroslav Jokić.

Radi se, zapravo, o finalizaciji i konkretizaciji razgovora koji su nedavno u našem gradu vodili Maja Gojković i Aleksandar Stevanović. U skladu sa odlukom o dodeli sredstava, Gradu Pančevu su odobrena sredstva po javnim konkursima za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblastima saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, kao i razvoja sporta.

U razgovoru za „Pančevac” gradonačelnik Stevanović je rekao:

– Potpisivanje ugovora sa Upravom za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine predstavlja važan korak napred u realizaciji kapitalnih projekata koji će značajno unaprediti kvalitet života naših sugrađanki i sugrađana i doprineti daljem razvoju celokupne teritorije grada Pančeva. Odobrena sredstva su namenjena sufinansiranju kapitalnih projekata, a pre svega tu mislim na oblast vodosnabdevanja i saobraćajne infrastrukture. Finansiranje izgradnje magistralnog vodovoda između Kačareva i Banatskog Novog Sela, a radi se o investiciji koja će biti u vrednosti preko 390 miliona dinara, kao i izgradnja rezervoara i crpne stanice u Kačarevu predstavljaju suštinski korak ka obezbeđivanju pouzdanog i kvalitetnog vodosnabdevanja za stanovnike ovog dela našeg grada. Konačno ćemo ući u realizaciju i stanovnici Banatskog Novog Sela će uskoro biti priključeni na mrežu gradskog vodovoda. Potpisivanjem ugovora u ovoj godini obezbeđujemo 162, a za sledeću 228 miliona dinara.

Prema njegovim rečima, još jedna investicija koja će direktno uticati na poboljšanje životnih uslova i omogućiti dalji razvoj našeg grada jeste rekonstrukcija Ulice Branka Radičevića u centru grada.

– Ona predstavlja jednu od važnijih saobraćajnica u gradu, a njenom rekonstrukcijom obezbedićemo bolji protok i veću bezbednost u saobraćaju, ali i moderniji izgled našeg gradskog jezgra. Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine će podržati investiciju rekonstrukcije prve faze ulice sa 123,5 miliona dinara, a sledeće godine će biti izdvojeno 41 milion i 200.000 dinara. Nakon završene rekonstrukcije Ulica Branka Radičevića će postati moderna saobraćajnica kakvu Pančevke i Pančevci zaslužuju – naglasio je Stevanović.

On je podsetio na to da je Grad Pančevo i do sada imao odličnu saradnju sa Upravom za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i Pokrajinskom vladom, što se ogleda kroz kapitalne infrastrukturne projekte realizovane uz podršku iz pokrajinskog budžeta s ciljem unapređenja infrastrukture, podsticanja lokalnog razvoja i sveukupnog napretka grada.

Gradonačelnik je kazao da su zajedničkim sredstvima rekonstruisane ulice Dimitrija Tucovića i Cara Lazara, koje su danas dve najlepše u gradu; prvopomenuta predstavlja i jednu od najvažnijih ulica na teritoriji Pančeva jer povezuje centar grada sa severnom industrijskom zonom. Tokom 2026. godine se očekuje i završetak rekonstrukcije Sterijine ulice, takođe uz podršku Uprave za kapitalna ulaganja.

– Zahvaljujem Upravi za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i Pokrajinskoj vladi na poverenju. Velika zahvalnost predsednici Pokrajinske vlade, gospođi Gojković, za podršku koju je našem gradu dala u prethodnom periodu i na kontinuiranom ulaganju Vlade AP Vojvodine u Pančevo. Sjajne investicije su rezultat zajedničkog rada i dobre saradnje pokrajinskog i lokalnog nivoa vlasti, s jasnim ciljem da Pančevo učinimo još boljim mestom za život – kazao je Stevanović.

On je dodao da je predmet potpisivanja i Ugovor za projekat dogradnje južne tribine na stadionu Sportsko-rekreativnog centra „Mladost”. Investicija će biti realizovana u naredne dve godine: iz budžeta AP Vojvodine za sufinansiranje je izdvojeno 80 miliona dinara za ovu godinu i 87,5 miliona dinara za sledeću.

Objasnio je:

– Izdvojena sredstva predstavljaju podršku razvoju sporta, naročito fudbala, i omogućavaju stvaranje boljih uslova za trening i takmičenja, kako za mlade Pančevke i Pančevce, tako i za sve sportske klubove koji koriste prostor SRC-a „Mladost”. O nekim velikim infrastrukturnim kapitalnim projektima se godinama, pa čak i decenijama, samo pričalo, a mi smo uspeli da ih realizujemo uz podršku Pokrajine, što mi je posebno drago.

Gradonačelnik je potpisao i ugovor za sufinansiranje projekta odobrenog na Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata unapređenja kulturne infrastrukture i opremanja objekata kulture u javnoj svojini u AP Vojvodini u 2025. godini, kojim je obezbeđeno više od pet miliona dinara za kulturu.

Stevanović je pre i posle ceremonije iskoristio priliku za konstruktivne razgovore s predstavnicima drugih vojvođanskih lokalnih samouprava. Poželeo im je, najpre, uspešnu realizaciju projekata za koje su im odobrena sredstva i nastavak saradnje sa Upravom za kapitalna ulaganja i Pokrajinskom vladom.

(Pančevac / S. Trajković)

