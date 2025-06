UPIS U SREDNJE ŠKOLE: Počinju prijemni ispiti za novu generaciju srednjoškolaca

Mala matura – kako se boduje i važni datumi!? Bezbednost procesa na prvom mestu

Učenici osmih razreda pančevačkih osnovnih škola uskoro će polagati završni ispit, poznatiji kao mala matura, koji traje tri dana i obuhvata tri testa: srpski jezik i književnost (odnosno maternji jezik i književnost), matematiku i jedan od pet izbornih predmeta – biologiju, geografiju, istoriju, fiziku ili hemiju. Mala matura je zakazana za 23, 24. i 25. jun, a od znanja koje maturanti pokažu na prijemnom ispitu zavisi koju će srednju školu upisati.

Prijemni ispit u sva tri dana počinje u isto vreme – u 9 časova i traje 120 minuta. Svaki test sadrži po 20 zadataka, a zadaci su raspoređeni na tri nivoa težine: osnovni, srednji i napredni. Dosadašnja praksa pokazuje da test obično sadrži devet zadataka osnovnog nivoa, sedam srednjeg i četiri naprednog. Prema rečima nadležnih, cilj završnog ispita je provera u kojoj meri su učenici savladali obrazovne standarde definisane na sva tri nivoa postignuća. Svaki tačan odgovor na testu donosi jedan poen, ali se broj bodova za upis u srednju školu računa po specifičnim formulama. Maksimalan broj bodova koji učenik može ostvariti na konkursu za srednju školu iznosi 100, od čega se 60 bodova ostvaruje na osnovu opšteg uspeha u šestom, sedmom i osmom razredu, a 40 bodova se dobija na osnovu rezultata postignutih na završnom ispitu. Važno je istaći da učenik mora imati najmanje 50 bodova da bi mogao da se upiše u četvorogodišnju srednju školu.

Kalendar aktivnosti

Broj bodova iz škole se računa tako što se prosečne ocene iz šestog, sedmog i osmog razreda saberu, pa se zbir pomnoži sa četiri. Broj bodova na testovima zavisi od broja tačno urađenih zadataka, ali i od vrste testa: test iz srpskog jezika – broj poena puta 0,70 (maksimum 14 bodova); test iz matematike – broj poena puta 0,70 (maksimum 14 bodova) i test iz izbornog predmeta – broj poena puta 0,60 (maksimum 12 bodova). U nedelju, 27. juna, biće objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola i portalu MSŠ. Učenici koji smatraju da su na bilo koji način oštećeni biće u prilici da podnesu prigovore na objavljene rezultate elektronskim putem od 27. do 28. juna do 15 sati. To isto mogu učiniti lično u matičnoj školi 27. juna.

Zakonom je definisano da drugostepena komisija odgovore na prigovore učenika na preliminarne rezultate završnog ispita mora dostaviti 28. juna (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi). Konačni rezultati ispita biće objavljeni 30. juna u 8 sati. Budući srednjoškolci popunjavaće elektronski listu želja 1. i 2. jula. U istom periodu je i pismeno popunjavanje i predaja liste želja u osnovnoj školi i unos u bazu podataka. Nadležni mole roditelje i đake da dobro obrate pažnju prilikom popunjavanja ove liste, da razmotre sklonosti i sposobnosti, kako bi se izbegle neprijatne situacije i razočaranja.

Ima dovoljno mesta

Prvi dani jula su rezervisani za proveru liste želja i svi oni koji uoče nepravilnost mogu tražiti izmenu, jer nakon 5. jula, kada izađe konačna lista, nema modifikacije. Tada će biti ozvaničena i slobodna mesta za one đake koji nisu uspeli da se upišu u prvom upisnom krugu. Svi oni koji su stekli pravo upisa na željena smerove moraju lično da dođu u srednje škole 7. i 8. jula, od 8 do 15 sati, i da se upišu na željeni smer. Narednog dana, 9. jula, biće organizovan drugi upisni krug, a za kraj avgusta je zakazan treći, zvanično poslednji upisni krug.

Mada, već od 1. septembra sledi ispisivanje i upisivanje đaka na slobodne smerove, naročito u srednjim stručnim školama. Po običaju, kako bi se sprečile bilo kakve zloupotrebe, u aktivnosti zaštite (izrada i dostava testova) uključeni su pripadnici BIA i MUP-a Srbije. Ujedno, nadležni umiruju roditelje da ne brinu jer ima dovoljno slobodnih mesta u srpskim srednjim školama.

