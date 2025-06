JABUKA: „Igre bez granica” oduševile mališane

Manifestacijom „Igre bez granica” u ponedeljak, 23. juna, nastavljen je niz kreativnih radionica u Jabuci, koje uz pomoć drugih meštana organizuju i diplomirani logoped Jelena Prostran i vaspitač Ivana Ivanoski.

Njima su u želji da animiraju mališane, kada su sportske aktivnosti u pitanju, svesrdno pomagali treneri iz sela Danijel Brzevski i Marko Dakić.

– „Igre bez granica” na betonskom terenu kod škole okupile su stotinak dece – od beba do tinejdžera od četrnaest godina, koji su bili raspoređeni u osam grupa po starosnom kriterijumu. Oni su najpre prolazili poligon, koji je podrazumevao razna preskakanja, provlačenja, mimoilaženja, kao i nadvlačenje konopca. Iako su svi pokazali zavidan sportski duh, na kraju smo odlučili da su svi pobednici i za to su nagrađeni medaljama i diplomama. Nakon toga je usledio šlag na torti u vidu žurke „pena-parti”, koja je začinjena puštanjem dvadeset balona. To je za mališane bio najzabavniji trenutak koji im je izmamio mnogo radosti. Na kraju je svako dobio picu i sok. Moram da naglasim da su nam u svemu veoma pomogli brojni sugrađani – navodi Jelena Prostran.

Dosad je održano desetak ovakvih radionica s ciljem da deca uživaju i nešto nauče, a uvek su bile vezane za neku temu odnosno praznike, poput Osmog marta, seoske slave ili dodele novogodišnjih paketića.

