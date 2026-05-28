Predstava u Kačarevu: Deca uživala u „Sladoledu“

Na pozorišnoj sceni Doma kulture Kačarevo u sredu, 27. maja, izveden je komad „Sladoled”, koji je publici doneo emotivnu i duhovitu priču o odnosu majke i ćerke kroz različite životne faze.

Predstava prati život novopečene majke i njene ćerke od prvih dana detinjstva i polaska u vrtić, pa sve do poznih godina i staračkog doma, prikazujući kako vreme, okolnosti i životna iskustva utiču na njihovu bliskost, nesuglasice i ljubav.

Kroz niz toplih, duhovitih i dirljivih scena, publika je imala priliku da prepozna svakodnevne situacije i emocije koje oblikuju porodične odnose.

Ono što dve junakinje tokom godina neprestano povezuje jesu sladoled i poslastičarnica kojoj se uvek vraćaju, kao simbol zajedničkih uspomena i trajne povezanosti.

Tekst predstave na jednostavan i duhovit način govori o prolaznosti života, ali i o malim stvarima koje ostaju važne uprkos vremenu i promenama.

Predstavu je režirao Miro Gavran, dok su uloge tumačile Marija Bogdanović i Una Kozić.

(Pančevac/J. Filipović)

