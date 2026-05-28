Sve je spremno za „Etno-dan” u Kačarevu: Subota rezervisana za tradiciju

Udruženje žena „Etno-kutak 2015” iz Kačareva organizovaće u subotu, 30. maja, tradicionalnu manifestaciju „Etno-dan”, koja će biti održana od 10 sati na platou ispred lokalne Mesne zajednice.

Posetioci će imati priliku da uživaju u prikazu tradicionalnih rukotvorina, domaće radinosti i običaja, uz druženje i predstavljanje kulturnog nasleđa ovog kraja.

– Kao i prošlih godina okupljamo se i družimo sa ciljem da našim mlađim generacijama prenesemo duh tradicije, da ih podsetimo kako se to nekad radilo i da očekujemo da će oni to preneti svojoj deci – rekla je predsednica Udruženja žena „Etno-kutak 2015” Zora Čubrić.

Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom podrže manifestaciju i zajedno sa učesnicima provedu dan u duhu tradicije.

(Pančevac/J. Filipović)

