Povereništvo za izbeglice Grada Pančeva obaveštava izbegla lica i lica koja su bila u tom statusu da će u periodu od 1. do 31. jula biti otvoren Javni poziv za dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom ili druge odgovarajuće nepokretnosti.

Obrasci i informacije dostupni su u Povereništvu za izbeglice, Trg Kralja Petra Prvog broj 2-4, radnim danom od 8 do 15, a sredom do 19 časova. Telefon za informacije: 013/308-818.