Stižu pljuskovi sa grmljavinom, grad i oluje

Promenljivo je vreme sa dužim periodima sunčanog vremena, ali nestabilnije, pa se danas očekuje i lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, najavio je RHMZ.

„Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju danas uveče i tokom noći ka četvrtku lokalno će biti intenzivniji praćeni gradom, jakim ili olujnim vetrom i velikom količinom padavina (od 20 do 40 mm) za kratko vreme i to naročito u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, dok će se zona intenzivnih pljuskova u četvrtak izmestiti ka jugu i istoku Srbije. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred“, stoji u najnovijem upozorenju RHMZ.

Temperaturne oscilacije do petka

U sredu (16.07.) tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo (uz povremenu slabu do umerenu oblačnost) i sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35. Posle podne se očekuje veoma retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska sa grmljavinom, a padavine će se, uz pad temperature i jak severozapadni vetar, intenzivirati kasnije uveče i tokom noći na području Vojvodine uz prosečnu količinu od 20 do 40 mm kiše.

U četvrtak (17.07.) u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije osetno svežije. Oblačnost sa padavinama će se sporo premeštati preko centralnih krajeva ka jugu i istoku, gde će se veći deo dana i dalje zadržati toplo, a pljuskovi će postati učestaliji i lokalno izraženiji tek kasnije posle podne i uveče.

U petak (18.07.) promenljivo uz smenu sunčanih perioda i lokalno kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Od subote do ponedeljka (19 – 21.07.) pretežno sunčano uz nagli porast temperature pa će ponovo biti veoma toplo, u ponedeljak i od 35 do 40 stepeni.

U utorak (22.07.) novo prolazno naoblačenje sa lokalnom pojavom kratkotrajnih padavina i osveženje.

