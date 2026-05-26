Podignut cenzus za dečiji dodatak, isplaćeno više od 802 miliona dinara

Ministarka za brigu o porodici Jelena Žarić Kovačević izjavila je da je u aprilu ove godine isplaćeno više od 802 miliona dinara u okviru dečijeg dodatka i dodala da je zbog povećanja minimalne zarade u Srbiji podignut cenzus za taj dodatak.

Žarić Kovačević je za RTS navela da dodatak sada iznosi 4.415,83 dinara, da je cenzus sada 18.000 dinara, kao i da je u aprilu 86.835 roditelja, odnosno 166.049 dece primilo dečiji dodatak.

„Cenzus smo promenili, jer se promenila minimalna zarada. U trenutku kada smo promenili minimalnu zaradu shvatili smo da je određeni broj ljudi izgubio pravo na dodatak, a mi to ne želimo. Zbog toga smo cenzus podigli sa 13 na 18 hiljada dinara i na taj način smo vratili pravo ljudima koji su ga na mesec ili dva izgubili“, rekla je ministarka.

Cenzus predstavlja ukupan mesečni prihod po članu porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kojem je podnet zahtev.

Govoreći o cenzusu za dečiji dodatak, ministarka je objasnila da postoje redovni i uvećani cenzus, kao i da je uvećanje redovnog cenzusa doprinelo da se uveća i uvećani cenzus.

Ministarka je pojasnila da se uvećani cenzus odnosi na „karakteristične porodice“.

„Trideset odsto od 18 hiljada se uveća za jednoroditeljske porodice. Dakle cenzus se ne vezuje na iznos, već na pravo. Iznos dečjeg dodatka je 4.415,83 dinara“, rekla je Žarić Kovačević.

Takođe, ministarka je naglasila da je za dečji dodatak izdvojeno 950 miliona dinara.

„Mi ćemo se sa tih 950 miliona dinara vratiti na broj korisnika, odnosno dece, koji smo imali pre uvećanja minimalne zarade“, navela je ona.

Kada je reč o podnošenju novog zahteva za dečiji dodatak, navela je da su svi dosadašnji korisnici još uvek u sistemu, ali da je potrebno da u svojoj opštini podnesu zahtev.

„Zahtevi se podnose Gradskoj upravi sa dokumentima koje bi trebalo priložiti. To su dokumenti koji dokazuju lični status, kao što je lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, državljanstva, ali i potvrda iz škole za decu koja su na redovnom školovanju“, objasnila je Žarić Kovačević.

Naglasila je da postoji mogućnost podnošenja zahteva preko e-Uprave, odnosno e-Pisarnice.

„Ako neko pogreši sa podnošenjem zahteva ili pošalje zahtev upravi koja nije zadužena za tu situaciju, taj državni organ je dužan da zahtev sprovede dalje nadležnom organu. Ne radi se više o čekanju od nekoliko meseci“, rekla je ona.

Na pitanje o napretku Alimentacionog fonda, Žarić Kovačević je istakla da u trenutno ima 817 dece koja primaju alimentaciju iz tog fonda.

„Utrošili smo oko 40 miliona dinara, ali opredelili smo oko 100 miliona za taj fond i ima novca za sve“, rekla je Žarić Kovačević.

