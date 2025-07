U Vojvodini je prosek penzije 51.301: Evo koliko penzionera prima manje od 10.000 dinara mesečno

U Srbiji 124.820 penzionera ima primanja iznad 100.000 dinara, a njih 11 ima penziju veću od 255.231 dinara (oko 2.200 evra), pokazuje statistički bilten objavljen na sajtu Republičkog fonda za penzijsko i inalidsko osiguranje za april mesec ove godine.

Kada je reč o onima koji dobijaju penzije koje su veće od 100.000, među najbrojnijima su oni što dobijaju iznos od 102.726 do 120.000 i njih je 48.264.

Zatim, nije zanemarljiv ni podatak da je 30.000 onih koji primaju penzije od 120.000 do 138.911, a 24.297 onih čije su penzije od 138.911 do 178.568 dinara. Od 178.568 do 241.051 primanja ima njih 5.640, a od 241.051,67 pa naviše prima njih 301.

S druge strane manje od 10.000 prima njih 57.920. Njih 443.010 prima penzije od 10.000 do 30.000 dinara.

Porodična, invalidska… Starosne penzije u Vojvodni prima njih 270.418, a prosek je 55.337 dinara. Invalidske penzije prima 52.556, prosek je 47.589, dok porodične prima 87.310, a prosek je 41.150.

U Vojvodini je prosek penzije 51.301, dok je u Novom Sadu najveći prosek i iznosi 59.763. Najmanji prosek u Vojvodini ima opština Odžaci, 43.844 dinara.

U Srbiji je prosek 50.521, a u Beogradu je 68.157. Najniži prosek ima opština Novi Pazar 36.834 dinara.

Prema podacima Fonda PIO u Srbiji je, u aprilu, na račune ukupno 1.657.668 penzionera uplaćeno 84 milijarde dinara na ime penzija.

Svaki deseti penzioner u našoj zemlji živi sa penzijom u rasponu od 25.000 do 27.711 dinara.

Od 30.000 do 44.000 dinara dobija 243.205 građana, a između 40.000 i 50.000 dinara su primanja 229.938 penzionera. Ostatak do ukupnog broja od 1.657.668 penzionera – a reč je o 683.592 građanina – ima čekove veće od 50.000.

Kada je reč o prosečnim penzijama (starosnim) za april 2025, ona za penzionere koji su je stekli iz radnog odnosa iznosi 58.164 dinara, za preduzetnike 49.924 dinara, za poljoprivrednike svega 22.759 dinara. Na nivou svih kategorija, prosečna starosna penzija u Srbiji za više od 1,1 milion penzionera iznosi 50.688 dinar, stoji, između ostalog, u statističkom biltenu Fonda PIO za april 2025.

Penzija uvećana prošle godine za 10,9 odsto Sa povišicom od 10,9 odsto koja je penzionerima sledovala uz penziju za decembar, prosečna penzija u Srbiji je za oko 5.000 dinara veća i premašila je 50.000 dinara. Prosečna oktobarska penzija, prema podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, iznosila je 45.719 dinara. Penzioneri su prvu uvećanu penziju dobili početkom januara, kada je na redu bila isplata decembarskih primanja.

Kako je saopšteno radi što boljeg informisanja zainteresovanih korisnika podataka iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje pokrenuta je inicijativa izdavanja Statističkog mesečnog biltena sa podacima koji se vode i obrađuju u Fondu.

– Mesečni statistički bilten obuhvata podatke o korisnicima penzije po kategoriji osiguranika, vrsti i visini penzije, po teritoriji, po opštim i posebnim propisima kao i o odnosu penzije i zarade bez poreza i doprinosa. Prikazani su i podaci o korisnicima naknade za pomoć i negu i telesno oštećenje, isplaćene i refundirane naknade za osiguranike i invalidnu decu, korisnike novčane naknade – saopšteno je u biltenu.

(Dnevnik)