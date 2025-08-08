“Slnečnica” iz Padine nastupa na festivalu “Janošikov dukat” u Češkoj

Slovačko kulturno-umetničko društvo “Slnečnica“ iz Padine predstaviće Srbiju na 26. Međunarodnom folklornom festivalu “Janošikov dukat”, koji će se održati od 8. do 10. avgusta u Češkoj republici.

Festival važi za jedan od najznačajnijih folklornih događaja u regionu, a okuplja brojne ansamble iz različitih zemalja koji neguju tradicionalnu slovačku muziku, igre i običaje. SKUD “Slnečnica”, poznat po autentičnom izvođenju slovačkog folklora, višegodišnji je predstavnik banatskih Slovaka na domaćim i međunarodnim smotrama.

Njihovo gostovanje na ovom uglednom festivalu predstavlja veliku čast, ali i potvrdu kvaliteta rada i truda svih članova društva. Festival će i ove godine biti obogaćen kulturno-umetničkim programom, defileima, koncertima na otvorenom, radionicama i izložbama.