Nedeljni horoskop od 11. do 18.avgusta: Niz dešavanja koje niko nije očekivao!

Nedeljni horoskop za novu sedmicu. Imajte na umu da je sve moguće. Razmislite o tome šta želite i posvetite se sebi.

Naredna sedmica donosi niz energetskih pomeranja, kako zbog lunarne faze, tako i zbog aspekata Marsa, Venere i Urana. Neočekivani obrti, susreti iz prošlosti, preokreti u poslovnim planovima i iznenadne ljubavi – sve je moguće.

Zvezde poručuju: budite spremni da se prilagodite i iskoristite ono što se događa – jer nekima ovo može biti najvažnija nedelja godine!

OVAN

Neočekivani uspeh i ljubavno iznenađenje

Ljubav: Ponedeljak i četvrtak donose emotivni šok – u pozitivnom smislu. Ako ste slobodni, neko vam šalje poruku koja vas može izbaciti iz ravnoteže. U vezi – očekujte intenzivne razgovore.

Posao: Jedan stari projekat ponovo se aktivira, ali dolazi s boljim uslovima. Ne odbacujte nešto samo zato što ste ranije rekli „ne“.

Novac: Moguća su dodatna ulaganja, ali i dobitak kroz saradnju sa osobom iz inostranstva.

BIK

Nova pravila i veliko otkrovenje

Ljubav: Neko će vam otvoriti srce, a vi ćete se iznenaditi. Ako ste u vezi, partner može izgovoriti nešto što niste očekivali – ne mora biti negativno, ali će vas potresti.

Posao: Moguće promene u timu, dolazak nove osobe. Pokažite da ste vi oslonac i neko ko zna kako se vodi igra.

Novac: Početak sedmice donosi troškove, ali kraj – neočekivani priliv. Neko vam vraća dug?

BLIZANCI

Sedam dana – sedam šansi

Ljubav: Flertovaće vas više osoba. Posebno oko 13. avgusta možete doživeti magnetnu privlačnost prema nekome novom. U vezama – povratak strasti.

Posao: Isplivaće ponuda koju ste ranije propustili. Ovog puta, razmislite dobro – možda vas vodi ka dugoročnom uspehu.

Novac: Promena finansijskog pravca, posebno kroz neplanirani bonus, nagradu ili jednokratnu uplatu.

RAK

Otvorenje novog poglavlja

Ljubav: Ljubavni sektor osvetljava Mesec – što znači: iskreni razgovori, tajne emocije na videlo i šansa za novi početak. Pomirenja su moguća.

Posao: Povoljan trenutak za pregovore, potpisivanje ugovora ili pokretanje privatnog biznisa. Ipak, budite oprezni oko 14. avgusta – neko ne igra fer.

Novac: Stiže pomoć od porodice, ili vraćate kontrolu nad troškovima.

LAV

Više nego što ste mogli da zamislite

Ljubav: Neočekivan obrt u odnosu sa osobom koju znate dugo. Možda ste je potcenili? Zauzeti Lavovi prolaze kroz veliki test poverenja.

Posao: Neko vam nudi poziciju ili posao koji deluje „previše dobar da bi bio istinit“ – proverite detalje, ali ne bežite od izazova.

Novac: Stabilizacija. Posebno dobar period za dodatne honorare ili online posao.

DEVICA

Vreme je da verujete – sebi i ljubavi

Ljubav: Neočekivani telefonski poziv ili susret može vas podsetiti da neke priče nisu završene. Slobodne Device dobijaju priliku da zakorače u nešto novo, ako se usude.

Posao: Prilike dolaze od strane žena – bilo da je to nova šefica, saradnica ili klijentkinja. Budite taktični, ali odlučni.

Novac: Mogući dobici kroz porodicu, nasledstvo ili prodaju nečega što niste koristili.

VAGA

Zvezde vas stavljaju u centar zbivanja

Ljubav: Strasti su visoke. Ako ste u vezi – zategnuti odnosi dolaze do ključne tačke. Ako ste slobodni – neko vas posmatra već duže vreme.

Posao: Odlična nedelja za kreativce, umetnike, govornike, influensere. Prilika za javni nastup ili predstavljanje ideje.

Novac: Neočekivani trošak u sredu, ali brzo balansirate. Do kraja nedelje – moguća dodatna zarada kroz sporedni posao.

ŠKORPIJA

Stiže neko iz prošlosti – i menja sve

Ljubav: Osoba koju ste „preboleli“ vraća se na scenu. Emotivna zbrka, ali i šansa da razjasnite ono što je ostalo nedorečeno. U vezama – moguća sumnja u partnerovu iskrenost.

Posao: Dobijate priznanje koje ste dugo čekali. Vaš trud napokon dobija pažnju.

Novac: Do 17. avgusta izbegavajte velika ulaganja – ali očekujte šansu za iznenadan prihod kroz stranu firmu ili digitalnu platformu.

STRELAC

Šansa koja dolazi jednom godišnje

Ljubav: Intenzitet emocija raste. Moguća nova ljubav, ali i snažan osećaj da vas neko već poznaje „predugo“. Budite oprezni s rečima.

Posao: Kraj sedmice donosi važne promene. Moguće je da ćete biti pozvani na razgovor ili sastanak koji vam može otvoriti vrata budućnosti.

Novac: Sredinom nedelje mogući dobitci preko igre na sreću ili kroz iznenadnu uplatu.

JARAC

Korak napred, ali na nepoznat teren

Ljubav: Neočekivano priznanje dolazi od osobe koju nikada niste gledali na taj način. Ako ste u vezi, važno je da ne krijete ono što vas tišti.

Posao: Veliki zaokret. Možda se odlučite za nešto što se ranije činilo nemogućim – kao što je preseljenje, novi posao ili privatni projekat.

Novac: Bolje upravljanje finansijama. Dobar trenutak da započnete štednju ili otplatite stari dug.

VODOLIJA

Vaših pet minuta – i sedam dana prilika

Ljubav: Neko pokušava da vam privuče pažnju već duže vreme. Ako obratite pažnju, mogli biste doživeti nešto posebno. Zauzeti Vodolije mogu se odlučiti na sledeći korak.

Posao: Inspiracija i ideje dolaze u talasima. Iskoristite energiju za kreaciju, pisanje, online projekte.

Novac: Sitni dobici kroz hobije, društvene mreže ili čak nešto što vam je bilo „samo igra“.

RIBE

Intuicija vas vodi pravo ka sreći

Ljubav: Sve emocije isplivavaju. Moguće je zaljubljivanje u osobu koju znate kroz radno okruženje. U vezi – harmonija, nežnost, duhovna povezanost.

Posao: Rad na sebi daje rezultate. Moguće promene pozicije ili pohvale od nadređenih.

Novac: Bolja organizacija – i dolazak novca kroz zajednički projekat s bliskom osobom.

Period od 11. do 18. avgusta donosi dinamične dane, velike emotivne talase i šanse koje se ne smeju propustiti.

Za neke – vraća se osoba iz prošlosti. Za druge – ljubav cveta tamo gde su rekli da nema šanse. U poslu – okretanje potpuno novim pravcima.

Zvezde poručuju: Ne plašite se promena. Ove sedam dana može vas odvesti tačno tamo gde želite da budete.

(Superportal)