Izrada plana za inkluziju Roma u Pančevu

Na teritoriji Grada Pančeva biće formirana radna grupa za izradu Lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma. Ovaj proces dolazi nakon višemesečnih priprema i konkretnih akcija na terenu.

Predlog za formiranje radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za Inkluziju Roma iniciraće mobilni tim koji je zadužen za romska pitanja, a biće upućen Koordinacionom telu za inkluziju Roma grada Pančeva, istakao je koordinator za romska pitanja grada Pančeva Filip Hasković za RTV Pančevo.

U saradnji sa Crvenim krstom Pančevo, prethodnog meseca podeljeno je oko 400 paketa hrane, sanitarija i osnovne opreme u romskim naseljima.

Izrada lokalnog akcionog plana biće temelj za sistemsku podršku i unapređenje položaja romske zajednice u Pančevu, zaključio je Hasković.

(Pančevac/RTV Pančevo)