Kovačica domaćin 14. izdanja seminara „Pišem? Pišem!“

Kovačica će od 17. do 24. avgusta biti domaćin 14. izdanja seminara „Pišem? Pišem!“, koji se i ove godine organizuje uz podršku Kolektiva kreativnih amatera (KOKRAM).

Očekuje se bogat i raznovrstan program radionica za decu, mlade i odrasle, sa mnoštvom kreativnih sadržaja. Radionice će se održavati u Domu kulture „3. oktobar“ i u Mesnoj zajednici u Kovačici.

Rad svih radionica biće prezentovan i na zvaničnoj Facebook stranici seminara. Prijave traju do 10. avgusta a do sada je prijavljeno preko 80 učesnika.

(RTV Kovačica)