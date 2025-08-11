Kulturna dešavanja Južni Banat

Kovačica domaćin 14. izdanja seminara „Pišem? Pišem!“

11:30

11.08.2025

Foto: Printscreen/RTV Kovačica

Kovačica će od 17. do 24. avgusta biti domaćin 14. izdanja seminara „Pišem? Pišem!“, koji se i ove godine organizuje uz podršku Kolektiva kreativnih amatera (KOKRAM).

Očekuje se bogat i raznovrstan program radionica za decu, mlade i odrasle, sa mnoštvom kreativnih sadržaja. Radionice će se održavati u Domu kulture „3. oktobar“ i u Mesnoj zajednici u Kovačici.

Rad svih radionica biće prezentovan i na zvaničnoj Facebook stranici seminara. Prijave traju do 10. avgusta a do sada je prijavljeno preko 80 učesnika.

(RTV Kovačica)

