Sakule: Radovi na rekonstukciji OŠ „Zoran Petrović“

17:00

12.08.2025

Foto: PO Opovo

Predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, obišla je, sa svojim saradnicima, radove na rekonstrukciji i energetskoj sanaciji objekta Osnovne škole „Zoran Petrović“ u Sakulama.

U toku su radovi na pokrivanju krova nakon sanacije krovne konstrukcije, grubi građevinski radovi unutar samog objekta: proširenje ulaznih otvora u učionice, obijanje dotrajalih zidnih obloga i fasade, priprema fasade oko otvora za postavljanje termoizolacije, kao i unutrašnji radovi: šlicovanje zidova i plafona za zamenu elektroinstalacija, skidanje dotrajalih podnih obloga od parketa i priprema podloge za oblaganje plafona vatrootpornim gipsanim pločama.

Na licu mesta, pored velikog broja radnika i mehanizacije, našla se i Verica Paraušič, šef gradilišta, koja je navela da se radovi sprovode u skladu sa dinamičkim planom.

(EPančevo/Pančevac)

 

