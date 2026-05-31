Vršac proslavio Dan grada i slavu Svetog Teodora Vršačkog

Grad Vršac proslavio je dan i slavu grada, Svetog Teodora Vršačkog. Praznik je obeležen svečanom akademijom u Centru Milenijum, u okviru koje su dodeljena tradicionalna priznanja Grada Vršca zaslužnim pojedincima i institucijama.

Vršac je i ove godine proslavio Dan grada i slavu, Svetog Teodora Vršačkog svečanom akademijom u Kongresno muzičkoj dvorani Centra Milenijum. Po tradiciji, na početku svečanosti okupljenima se obratila gradonačelnica Vršca, Dragana Mitrović, čestitajući praznik sugrađanima.

„Vršac je vekovima znao da opstane, da se podigne, da bude oslonac svojim ljudima. Zato sa vetrovitog brega, pod Kulom koja vekovima čuva naš grad, gledamo u budućnost, gledamo je pravo, hrabro i bez uzmicanja, sa verom da dolazi vreme velikih dela. To vreme je sada. I večeras, na dan Svetog Teodora Vršačkog, želim još jednom da istaknem da ta velika dela ne bi bila moguća bez našeg zajedničkog rada i snažne podrške Vlade Republike Srbije i našeg predsednika Aleksandra Vučića. Hvala vam za ogromnu podršku koju nam pružate, hvala vam za sve predloge i sugestije, hvala vam i za kritike koje nam upućujete jer samo oni koji su spremni da čuju i pohvalu i kritiku, koji su spremni da menjaju sebe, da uče, da slušaju građane i svakoga dana rade još više i još bolje, mogu da razvijaju svoj grad i vode ga napred“, rekla je gradonačelnica Mitrović.

Govoreći o aktuelnim ulaganjima, gradonačelnica je podsetila na velike infrastrukturne i ekološke projekte koji se realizuju na teritoriji grada – od izgradnje kanalizacione mreže u naseljenim mestima, modernizacije vodovodne infrastrukture i razvoja industrijskih zona, do ulaganja u saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu. Posebno je istaknut potencijal Vršca u oblasti turizma, banjskog i klimatskog razvoja, kao i činjenica da je grad prepoznat kao jedna od važnih razvojnih tačaka u okviru širih nacionalnih projekata.

Osvrćući se na jačanje institucionalnog značaja Vršca, naglasila je da prisustvo važnih državnih službi i ustanova dodatno potvrđuje status grada kao regionalnog centra Južnog Banata, dok su ulaganja u zdravstveni sistem, uključujući novu magnetnu rezonancu, izgradnju Centra za rehabilitaciju i predstojeću rekonstrukciju Opšte bolnice, pokazatelj opredeljenosti da se građanima obezbede najviši standardi zdravstvene zaštite.

Na svečanoj akademiji dodeljena su i tradicionalna priznanja Grada Vršca. Najviše gradsko priznanje pripalo je kompaniji Hemofarm Štada A.D. Vršac za izuzetan doprinos privrednom razvoju, zapošljavanju i društvenoj odgovornosti

Priznanje je dodeljeno i Bojani Stojmenović, za doprinos razvoju preduzetništva i modernizaciji poslovnog ambijenta u Vršcu.

Među ovogodišnjim laureatima je i prof. dr Sanja Radojević Škodrić, za izuzetan doprinos unapređenju dostupnosti zdravstvene zaštite i uslova zdravstvenog osiguranja.

Nagrada za životno delo za izuzetne rezultate u oblasti kulturnog stvaralaštva i očuvanja baštine dodeljena je Olgi Šinković.

U okviru kulturno-umetničkog dela programa publici su se predstavili talentovani mladi Grada Vršca – vokalna solistkinja Nevena Đoković, hor Sveti Teodor Vršački i učenici Srednje muzičke škole “Josif Marinković”.

(Grad Vršac)