Mladi saobraćajci u akciji: Održana „Pažljivkova smotra 2026“ u Kovinu

Velika sala Opštinske uprave u Kovinu ugostila je najmlađe stanovnike na edukativnom takmičenju „Pažljivkova smotra 2026“. Ovaj nacionalni projekat okupio je predškolce, kao i učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola sa teritorije cele opštine.

Kroz interaktivne zadatke, kvizove i timski rad, mališani su na njima prilagođen način učili o osnovnim pravilima bezbednog ponašanja pešaka i putnika u saobraćaju. Organizaciju manifestacije i vođenje kviza uspešno je realizovao saobraćajni inspektor Goran Terzić.

U kategoriji predškolaca, među 12 ekipa, pobedu je odnela Ekipa 2 PU „Naša radost“ iz Kovina, pod vođstvom vaspitačica Lidije Tasić i Danijele Frič. Među prvacima, u konkurenciji sedam ekipa, trijumfovali su učenici OŠ „Paja Marganović“ iz Deliblata sa učiteljicom Svetlanom Rezač. U kategoriji drugih razreda, prvo mesto pripalo je đacima OŠ „Desanka Maksimović“ iz Kovina, koje su predvodile učiteljice Dragana Đurić i Dragana Miletić.

Svi učesnici pokazali su zavidno znanje i timski duh, zbog čega su nagrađeni knjigama i saobraćajnim priručnicima, dok su pobednici kući poneli smart satove. Dodatni vetar u leđa i motivaciju ovogodišnjim takmičarima dao je i prošlogodišnji uspeh ekipe iz Skorenovca, koja je na Republičkoj smotri 2025. godine osvojila visoko drugo mesto, što potvrđuje kontinuiran i kvalitetan rad na saobraćajnoj edukaciji u opštini Kovin.

