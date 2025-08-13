Pančevo Politika i društvo

Upozorenje za alergične, od nedelje visoke koncentracije ambrozije

16:44

13.08.2025

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

U 32. kalendarskoj nedelji u vazduhu grada Pančeva detektovane su srednje koncentracije polena koprive.
U narednoj nedelji se očekuje povećanje koncentracija polena ambrozije, pelina, konoplje, štira, bokvice, trava i koprive i smanjenje koncentracija polena četinara i čempresa.
Suvo i toplo vreme u vreme polinacije korova ne pogoduje osobama osetljivim na polen. Posebnu pažnju u vezi boravka na otvorenom prostoru treba da obrate osobe koje su osetljive na polen ambrozije.

(Pančevac)

