Upozorenje za alergične, od nedelje visoke koncentracije ambrozije
U 32. kalendarskoj nedelji u vazduhu grada Pančeva detektovane su srednje koncentracije polena koprive.
U narednoj nedelji se očekuje povećanje koncentracija polena ambrozije, pelina, konoplje, štira, bokvice, trava i koprive i smanjenje koncentracija polena četinara i čempresa.
Suvo i toplo vreme u vreme polinacije korova ne pogoduje osobama osetljivim na polen. Posebnu pažnju u vezi boravka na otvorenom prostoru treba da obrate osobe koje su osetljive na polen ambrozije.
(Pančevac)