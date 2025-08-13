Od petka nastavlja se sa radovima u Ulici vojvode Radomira Putnika

Nastavlja se s radovima rehabilitacija u Vojvode Radomira Putnika. Druga faza radova rehabilitacije Ulice vojvode Radomira Putnika u Pančevu počinje u petak, 15. avgusta i trajaće do 25.avgusta. Radovi će se izvoditi na delu ulice od raskrsnice sa Ulicom cara Lazara do raskrsnice sa Ulicom Osbođenja.

U ovoj fazi za saobraćaj na raskrsnici ulica Vojvode Radomira Putnika i Cara Lazara će biti otvoren pravac od Karađorđeve prema Cara Lazara. Tokom izvođenja radova doći će do promene trasa autobuskog prevoza, 12 gradskih i 2 međumesne linije.

Promene na linijama javnog gradskog prevoza putnika su sledeće:

Linija 2 Kotež 1 – Dolovo:

U smeru od Koteža 1 prema Dolovu: ulicama Generala Petra Aračića – Vojvode Radomira Putnika – Cara Lazara – 6.oOktobra – Miloša Trebinjca – Miloša Obrenovića i dalje redovnom trasom.

U smeru iz Dolova prema Kotežu 1: ulicama Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – 6. oktobra – dr Žarka Fogaraša – Vojvode Petra Bojovića – Generala Petra Aračića – Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.

Linije 3 Stari Tamiš – Jabuka i 7 Rafinerija – Jabuka:

U smeru prema Jabuci: ulicama Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – 6. oktobra – dr Žarka Fogaraša – Vojvode Petra Bojovića – Generala Petra Aračića – Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.

U smeru iz Jabuke prema Starom Tamišu ili rafineriji: ulicama Dimitrija Tucovića – Generala Petra Aračića – Vojvode Radomira Putnika – Cara Lazara – 6. oktobra – Miloša Trebinjca – Miloša Obrenovića i dalje redovnom trasom.

Linija 4 Centar – Minel:

U smeru od Minela ka centru: ulicama Stevana Šupljikca – Ilije Garašanina – Kneza Mihaila Obrenovića – Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – 6. oktobra – dr Žarka Fogaraša – Maksima Gorkog – Vojvode Radomira Putnika.

Početno/završno stajalište linije je „Robna kuća“.

U smeru iz centra ka Minelu: ulicama Vojvode Radomira Putnika – Cara Lazara – 6. oktobra – Miloša Trebinjca – Miloša Obrenovića – Kneza Mihaila Obrenovića – Ilije Garašanina – Stevana Šupljikca i dalje redovnom trasom.

Linija 5A Minel – Rafinerija:

U smeru od Minela ka rafineriji: ulicama Oslobođenja – Nemanjina – Svetog Save – Braće Jovanovića – Karađorđeva – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom.

Uvodi se privremeno stajalište u zoni raskrsnice ulica Karađorđeve i Zmaj Jove Jovanovića (kod Hitne pomoći).

U smeru od rafinerije prema Minelu: ulicama Vojvode Radomira Putnika – Cara Lazara – 6. oktobra – Miloša Trebinjca – Miloša Obrenovića – Kneza Mihaila Obrenovića – Ilije Garašanina – Stevana Šupljikca i dalje redovnom trasom.

Linija 6 Centar – Strelište – Vojlovica/RNP:

U smeru iz Vojlovice ka centru: ulicama Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – 6. oktobra – dr Žarka Fogaraša – Maksima Gorkog – Vojvode Radomira Putnika.

Početno/završno stajalište linije: „Robna kuća“.

U smeru iz centra prema Vojlovici: ulicama Vojvode Radomira Putnika – Cara Lazara – 6. oktobra – Miloša Trebinjca – Miloša Obrenovića i dalje redovnom trasom.

Linija 8 Tesla – Starčevo:

U smeru od Tesle prema Starčevu: ulicama Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – 6. oktobra – dr Žarka Fogaraša – Žarka Zrenjanina i dalje redovnom trasom.

U smeru iz Starčeva prema Tesli: ulicama Vojvode Radomira Putnika – Cara Lazara – 6. oktobra – Miloša Trebinjca – Miloša Obrenovića i dalje redovnom trasom.

Linija 14 Kotež 2 – Omoljica:

U smeru od Koteža 2 ka Omoljici: ulicama Svetog Save – Braće Jovanovića – Karađorđeva – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom.

Uvodi se privremeno stajalište u zoni raskrsnice ulica Karađorđeve i Zmaj Jove Jovanovića (kod Hitne pomoći).

U smeru iz Omoljice prema Kotežu 2: ulicama Žarka Zrenjanina – Trg Slobode – Generala Petra Aračića – Dimitrija Tucovića – Braće Jovanovića – Svetog Save i dalje redovnom trasom.

Linije 22 Pančevo AS – Glogonj i 24 Pančevo AS – Kačarevo:

U smeru prema Glogonju i Kačarevu: ulicama Svetog Save – Moše Pijade – Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.

U smeru iz Glogonja i Kačareva: ulicama Dimitrija Tucovića – Moše Pijade – Svetog Save – dolazni peron AS.

Linije 25 Pančevo AS – Banatski Brestovac i 27 Pančevo AS – Ivanovo:

U smeru prema Banatskom Brestovcu i Ivanovu: ulicama Svetog Save – Braće Jovanovića – Dimitrija Tucovića – Generala Petra Aračića – Vojvode Petra Bojovića i dalje redovnom trasom.

U smeru iz Banatskog Brestovca i Ivanova: ulicama Žarka Zrenjanina – Trg Slobode – Generala Petra Aračića – Dimitrija Tucovića – Braće Jovanovića – Svetog Save – dolazni peron AS.

Izmena trasa međumesnih linija:

Linija Pančevo AS – Mramorak:

U smeru prema Mramorku: ulicama Oslobođenja – Lava Tolstoja – Milke Marković – Stevana Šupljikca – Bavaništanski put i dalje redovnom trasom.

U smeru iz Mramorka: ulicama Bavaništanski put – Miloša Obrenovića – Kneza Mihaila Obrenovića – Kralja Milana Obrenovića – Lava Tolstoja – Nemanjina – Svetog Save – dolazni peron AS.

Linija Pančevo AS – Opovo:

U smeru prema Opovu: ulicama Svetog Save – Moše Pijade – Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.

U smeru iz Opova: ulicama Dimitrija Tucovića – Moše Pijade – Svetog Save – dolazni peron AS.

