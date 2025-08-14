Vojnik koji je pucao u vazduh sinoć: Da to nisam uradio, posledice bi bile teže

Upotrebio sam vatrenu moć i ispalio metak u vazduh, u bezbednom pravcu. Tog momenta su se napadači razbežali. Odgovorno tvrdim da smatram da to nisam uradio da bi posledice po moje kolege i mene bile daleko teže.

On je tako objasnio je kako je došlo do toga da je u sinoćnim nemirima u Novom Sadu izvadio službeni pištolj. Rekao je da je “bio na redovnom zadatku obezbeđenja određenog lica, da ih je “tom prilikom napala grupa od skoro sto ljudi sa metalnim i drvenim palicama, topovskim udarima, bakljama, kamenicama”.



“Napad je bio silovit” – Napad je bio silovit. Mi smo pružili uglavnom pasivan otpor tako što smo štitili vitalne delove i odupirali se koliko smo mogli. U trenutku kada su nas opkolili sa tri strane, iza nas je bio zid, procenio sam da je moj život ugrožen, upotrebio sam vatreno oružje i ispalio metak u vazduh, u bezbednom pravcu – rekao je on.

– Upotrebio sam vatrenu moć i ispalio metak u vazduh, u bezbednom pravcu. Tog momenta su se napadači razbežali. Odgovorno tvrdim da smatram da to nisam uradio da bi posledice po moje kolege i mene bile daleko teže. Želim da napomenem da se ovim poslom bavim preko 20 godina i da nisam imao prilike da vidim takav bes, takvu mržnju prema ovlašćenim licima. Pritom su znali da smo ovlašćena lica, više puta smo upozoravali. Ali to za ovu moju bogatu karijeru nisam imao prilike da vidim i time sam vrlo iznenađen – kazao je Brkušanin.

Sinoćni protesti širom Srbije doveli su do ozbiljnih incidenata i sukoba, naročito u Novom Sadu i Beogradu, gde su demonstracije eskalirale u fizičko nasilje i vandalizam. Demonstranti su se sukobili sa policijom i pristalicama Srpske napredne stranke (SNS), a sukob je eskalirao paljenjem stranačkih prostorija u Novom Sadu.

(Pančevac)