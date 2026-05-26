Prva zvanična fotografija: Spaček se ove godine vraća, cena će biti manja od 15.000 evra

Citroën 2CV, kod nas poznatiji kao Spaček, jedan je od onih automobila koji su odavno postali legenda. Bio je jednostavan, lagan, spor i neverovatno praktičan, a upravo zbog toga pretvorio se u jedan od najvećih evropskih automobilskih simbola. Dok su Volkswagen Beetle, Mini Cooper i Renault 4 već dobili savremene verzije, Spaček je decenijama ostao bez pravog naslednika. Sada bi to konačno moglo da se promeni.

Prvi čovek Citroëna, Xavier Chardon, potvrdio je tokom predstavljanja budućih planova kompanije Stellantis da brend razvija novi 2CV. Ne radi se samo o nostalgičnoj ideji, jer je Citroën već prikazao prvi zatamnjeni teaser automobila.

Iako se za sada vidi vrlo malo detalja, silueta jasno sugeriše da novi model neće samo nositi staro ime, već će dizajnom direktno podsećati na original. Prepoznaju se zaobljeni prednji deo, položaj svetala i osnovna forma karoserije koja priziva legendarni Spaček, piše Auto klub.

Novi Spaček trebalo bi da bude mali električni automobil razvijen prema budućim evropskim pravilima za takozvanu E-Car odnosno M1E kategoriju vozila. Cilj je omogućiti proizvodnju jednostavnijih, lakših i znatno jeftinijih električnih automobila koji neće morati da imaju svu tehnologiju obaveznu kod klasičnih vozila.

Citroën pritom najavljuje cenu manju od 15.000 evra, što bi novi 2CV odmah svrstalo među najjeftinije električne automobile u Evropi.

Upravo je cena ključ cele priče. Električni automobili poslednjih godina postali su tehnički napredniji, ali su za veliki broj kupaca i dalje preskupi. Evropa zato sve ozbiljnije pokušava da pronađe odgovor na jeftine kineske gradske modele, ali i na činjenicu da su nekada pristupačni mali automobili gotovo nestali sa tržišta.

Ako novi Spaček zaista uspe da ostane ispod granice od 15.000 evra, mogao bi da postane jedan od najvažnijih Citroënovih modela u novoj električnoj eri.

Naravno, niska cena značiće i određene kompromise. Očekuje se skromnija snaga, ograničena maksimalna brzina i jednostavnija konstrukcija. Nova evropska pravila za M1E vozila mogla bi da omoguće i nešto blaže bezbednosne zahteve kako bi automobili ostali lakši i pristupačniji.

To praktično znači da novi Spaček verovatno neće biti potpuna zamena za klasičan automobil, već jednostavno električno vozilo namenjeno svakodnevnim gradskim vožnjama i kraćim relacijama.

(Pančevac)