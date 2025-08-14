Vučić pozvao građane na mir: Ideja pobeđuje, uništavanjem niste postigli ništa

Komentarišući aktuelnu situaciju na ulicama u Srbiji, predsednik Aleksandar Vučić rekao je da su ljudi mogli večeras da vide sve. „Večeras smo videli da ta divna deca sprovode teror i uništavaju imovinu“, rekao je predsednik. Pozvao je građane na mir, dodavši da će svi odgovorni za nasilje snositi posledice. Napomenuo je da su večeras uhapšene četiri osobe, kao i da je povređen jedan pripadnik UKP.

„Dobro je što nije bilo pripadnika SNS-a u prostorijama, juče su hteli žive ljude da spale“, naveo je predsednik za Informer i dodao da „sve vreme nisu želeli mir i da je bilo samo reč o nasilju“.

Više puta večeras pokušavali su da dođu i ispred sedišta Srpske napredne stranke (SNS) u Pančevu, ali su ih kordoni policije postavljeni u obližnjim ulicama u tome sprečili, javljaju TV mediji. Prema nezvaničnim informacijama ima povređenih policajaca.

Istakao je da Srbiji predstoje velike reforme u policiji, kao i u sudstvu i da će svi morati odgovorno da se ponašaju.

Napomenuo je da je dobra odluka Miloša Vučevića da večeras povuče ljude iz prostorija stranke.

„Ne želim da dovodim Srbiju u poziciju da bude rupa na bilo kom tepihu“, kaže Vučić, dodajući da će svi koji su odgovorni za nasilje morati da odgovaraju.

Pozvao je građane na mir i da ne odgovaraju na nasilje.

„Ne želim da verujem da je ovo što smo večeras gledali budućnost“, kaže predsednik i dodao je da „sve što je manje ljudi na ulicama – histerija je sve veća“.

Vučić je, takođe, istakao da sve što se večeras događa je spolja organizovano.

Osvrnuo se na put u Kinu, gde bi uskoro trebalo da putuje, ali je dodao da će ako bude potrebe i taj put otkazati.

„Možete da imate šta god hoćete, ali vi nemate ideju. Politika nije matematika i nije vremenska prognoza“, kaže predsednik.

Govoreći o uništavanju prostorija SNS-a, Vučić je rekao da to nije problem jer će ljudi doći i obnoviti ih. Međutim, ističe da stranka nisu prostorije, već ideja.

„Ideja pobeđuje, uništavanjem prostorija niste uspeli ništa, sem što ste podigli gnev kod naroda i to se može videti na svakom koraku“, zaključio je predsednik Vučić.

(RTS)