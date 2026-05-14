Vučić obišao grdilište EKSPO, presrećan zbog brzine kojom se Srbija gradi

Predsednik Aleksandar Vučić obišao je radove na gradilištu EKSPO centra, istakavši da je presrećan zbog brzine kojom se Srbija gradi.

-Mi ćemo tek kada nam dođu strani izvođači, koji dovode svoju operativu, moraju dodatno da nagažuju radnike odavde. Sve to možemo ujeinjeni i ogormnim naporima ispunimo visoke ciljevi. Ponosni smo na nacionalni poviljon koji će biti kruna. Mi smo zagrizli tu udicu i rešeni da izgradimo našu zemlju. Za nas je EKSPO i Kuzmin, Čačak, Sombor, Kikinda. Mnogo sam srećan jer ovo znači budućnost za našu decu- istakao je Vučić.

On je naglasio i da je dobio poziv za učestvovanje na „glamuroznoj proslavi otcepljenja od Srbije“.

– U tome neću učestvovati, Srbiju volim najviše- dodao je predsednik na pitanje novinara o proslavi 20 godina otcepljenja Crne Gore od Srbije, koja će biti obeležena narednih dana.

Predsednik je istakao da je ponosan na sve što je urađeno.

-Mi nećemo preći ove godine preći 45 posto. Stadion je već van EKSPA, ali ga računam u EKSPO, to je Kuzmin-Sremska Rača, to je Smajli. Sve smo to stavili u najveći investicioni projekat u Srbiji. Ja neću da EKSPO bude samo Beograd, a da ostali delovi Srbije ne napreduju. Zato ćemo da uradimo deo kod Soko banje, koji niko nije radio 50 godina. Moramo da brinemo o ljudima gde god da žive. Što više investicija to su veće plate i penzije. Ove stanove ovde ćemo da prodamo, a hoću da učinimo medicinskim sestrama, npr. na intenzivnoj nezi. Njihova primanja su sada nešto bolja. Ajde da probamo da im pomognemo, da ne zaradimo mnogo. Da oni ne dobiju po 4.000 evra po kvadratu. Mi godinu i po dana imamo sankcije na NIS. Nema kanistera, jer je ovo ozbiljna država. Biće ljudi ponosni- istakao je Vučić.

Predsednik je naglasio da sanja lepu i uspešnu Srbiju, a drugi sanjaju da ga vide bez glave, odgovarajući na pitanje novinara.

-Uskoro ću da objavim kako da mi svi građani pošalju informacije o bahatim ljudima iz delova vlasti. To je jedna opaka bolest protiv koje ćemo se boriti- naglasio je.

(Pančevac)