Vesti Društvo

Više od 1.700 vozača sankcionisano u akciji pojačane kontrole saobraćaja

15:00

15.08.2025

Podeli vest:

Foto: MUP Srbije

Saobraćajna policije je od 4. do 10. avgusta realizovala akciju pojačane kontrole saobraćaja koja je bila usmerena na brzinu kretanja. Na teritoriji grada Pančeva u okviru akcije sankcionisano je 1792 prekršaja prokoračenja dozvoljene brzine.

U cilju uspostavljanja bezbednosti saobraćaja, a u saradnji sa evropskom mrežom saobraćajnih policija Rodpol, saobraćajna policija je na teritoriji Srbije od 4. do 10. avgusta realizovala akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na brzinu kretanja. Akcija je sprovedena i u gradu Pančevu.

Prema podacima iz saobraćajne policije, najviše prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja zabeleženo je u centru grada, ističe Nikola Pruginić.

MUP i ovom prilikom skreće pažnju da je neprilagođena brzina i dalje najveći problem bezbednosti saobraćaja u Srbiji, s obzirom na to da je gotovo polovina saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima posledica neprilagođene brzine.

Pripadnici saobraćajne policije i u narednom periodu nastaviće sa akcijama pojačane kontrole  saobraćaja.

(Pančevac)

Tagovi

kazne MUP SRbije sankcije Saobraćaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.