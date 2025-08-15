Više od 1.700 vozača sankcionisano u akciji pojačane kontrole saobraćaja

Saobraćajna policije je od 4. do 10. avgusta realizovala akciju pojačane kontrole saobraćaja koja je bila usmerena na brzinu kretanja. Na teritoriji grada Pančeva u okviru akcije sankcionisano je 1792 prekršaja prokoračenja dozvoljene brzine.

U cilju uspostavljanja bezbednosti saobraćaja, a u saradnji sa evropskom mrežom saobraćajnih policija Rodpol, saobraćajna policija je na teritoriji Srbije od 4. do 10. avgusta realizovala akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na brzinu kretanja. Akcija je sprovedena i u gradu Pančevu.

Prema podacima iz saobraćajne policije, najviše prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja zabeleženo je u centru grada, ističe Nikola Pruginić.

MUP i ovom prilikom skreće pažnju da je neprilagođena brzina i dalje najveći problem bezbednosti saobraćaja u Srbiji, s obzirom na to da je gotovo polovina saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima posledica neprilagođene brzine.

Pripadnici saobraćajne policije i u narednom periodu nastaviće sa akcijama pojačane kontrole saobraćaja.

(Pančevac)