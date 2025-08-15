Mladi Pančevci na praksi u Rafineriji nafte i Petrohemiji

U Rafineriji nafte Pančevo i HIP Petrohemiji počela je četvrta sezona prakse za operatere. U pitanju je šestomesečni plaćeni program za mlade u kojem će u ovoj sezoni učestvovati 25 polaznika.

Praksa je omogućena učenicima koji su ove godine završili odabrane smerove Mašinske škole „Pančevo“, Tehničke škole „23. maj“ i Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“.

Sa ovim pančevačkim školama NIS ostvaruje višegodišnju stratešku saradnju putem korporativnog programa „Energija znanja“.

Ključne informacije:

NIS pokreće četvrtu sezonu programa prakse za operatere.

Program će proći 25 polaznika koji su ove godine završili odabrane smerove pančevačkih srednjih stručnih škola.

U prve tri sezone programa učestvovala su 72 praktikanta, od kojih je 42 nastavilo karijeru u NIS-u.

Cilj programa je da pruži podršku mladima na početku karijere, kao i lokalnoj zajednici i održivom poslovanju kompanije kroz dugoročno planiranje stručnog kadra.

Od ukupnog broja polaznika njih 15 će se obučavati u Rafineriji nafte u Pančevu, a četvoro će znanje sticati u Laboratoriji Downstream koja se nalazi u Rafineriji, a deo je Naučno-tehnološkog centra NIS-a (NTC) i bavi se uzorkovanjem i laboratorijskim ispitivanjima nafte i naftnih derivata. U HIP Petrohemiji, koja je deo NIS grupe, praksu će obaviti šest polaznika.

Ovaj program prakse realizuje se u skladu sa biznis potrebama kompanije i jedan je od programa za mlade koji ima za cilj da im pruži podršku na početku karijere. On ujedno predstavlja i podršku lokalnoj zajednici, kao i podršku održivom poslovanju NIS-a kroz dugoročno planiranje stručnog kadra. Nakon završetka programa, praktikanti imaju priliku da se zaposle u kompaniji ukoliko za to postoji obostrani interes. U prve tri sezone programa učestvovalo je 72 praktikanata, od kojih je 42 nastavilo svoju karijeru u NIS-u.

Tokom trajanja prakse svaki polaznik ima svog mentora, čiji je zadatak da pomogne mladim kolegama u prilagođavanju, da im prenese znanje i bude podrška tokom učenja. Polaznici će imati priliku i da prođu kroz različite obuke, kojima će dodatno unaprediti svoje poslovne veštine.

Praktikantima se u Rafineriji nafte u Pančevu obratila Alisa Evsina, HR direktorka NIS-a, kao i kolege i mentori koji će im biti podrška u radu.

HR direktorka NIS-a je ovom prilikom sa novom generacijom praktikanata podelila svoje iskustvo u vezi sa početkom karijere i objasnila im kako se ona gradi kompetencijama koje stičemo kroz praksu i usavršavanje.

„Ohrabrujem vas da nemate strah da postavljate pitanja, da verujete u sebe i da je sve moguće, da znate šta želite i gde želite da budete. Najbitnije je da volite svoj posao i da budete dobar stručnjak na kojoj god da ste poziciji. Nadam se da ću vas videti za par godina na ovom istom mestu, kao najbolje zaposlene ili najbolje u struci. Mislim da je sreća kada sa zadovoljstvom dolaziš na posao i kada se zadovoljan vraćaš kući i to vam želim od sveg srca“, rekla je Alisa Evsina.

Slavoljub Mladen, koji je završio Tehničku školu „23. maj“, radiće na Postrojenju za atmosfersku destilaciju, visbrejking i bitumen u Rafineriji nafte. Od prakse očekuje da usavrši teorijsko znanje koje je stekao u školi, a koje će sada postati i praktično.

„Očekujem da postavim veliki broj pitanja, kao i da naučim još dosta toga. U budućnosti bih želeo da napredujem u kompaniji“, kazao je Slavoljub.

Jovana Lukač, koja takođe dolazi iz Tehničke škole „23. maj“, praksu će obavljati u Laboratoriji Downstream.

„Šta god da praksa donese, raspoložena sam da učim i radujem se da sve što sam učila u školi sada radim i kroz praksu i da mogu da steknem nova znanja“, navela je Jovana i dodala da je spremna da se trudi i napreduje u okviru kompanije NIS.

(Pančevac)

