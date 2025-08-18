Kulturna dešavanja Južni Banat

Opovo: Otvaranje izložbe „Buketom svemir opstaje“ 19. avgusta

13:00

18.08.2025

Foto: Glas Opova

Nakon kratke letnje pauze Galerije „Jovan Popović“ najavljuje otvaranje nove umetničke izložbe, prenosi Glas Opova.

Izložbom pod nazivom „Buketom svemir opstaje“ predstaviće nam se dve umetnice, majka i ćerka, Gordana i Milena Lena Kapunac. Postavku će činiti akvareli i batici Gordane i keramički radovi Milene Lene Kapunac.

Otvaranje izložbe je 19. avgusta (utorak) u 19 časova, a izložbu će otvoriti direktorka galerije Katarina Nikolić Ralić i autorke.

(Glas Opova)

Tagovi

Buketom svemir opstaje Galerija Jovan Popović Glas Opova izložba Milena Lena Kapunac

