Opovo: Otvaranje izložbe „Buketom svemir opstaje“ 19. avgusta

Nakon kratke letnje pauze Galerije „Jovan Popović“ najavljuje otvaranje nove umetničke izložbe, prenosi Glas Opova.

Izložbom pod nazivom „Buketom svemir opstaje“ predstaviće nam se dve umetnice, majka i ćerka, Gordana i Milena Lena Kapunac. Postavku će činiti akvareli i batici Gordane i keramički radovi Milene Lene Kapunac.

Otvaranje izložbe je 19. avgusta (utorak) u 19 časova, a izložbu će otvoriti direktorka galerije Katarina Nikolić Ralić i autorke.

(Glas Opova)