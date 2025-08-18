Nedeljni horoskop od 18. do 25. avgusta: Sezona Device donosi srećan period za 3 znaka

U nedelji koja je pred nama očekuje nas mlad Mesec u Devici, koji simbolizuje novi početak, a imaće pozitivan uticaj na Device, Jarčeve i Bikove. Takođe, ulazak Sunca u Devicu nagoveštava i početak sezone ovog znaka (23. avgust), tako da ćemo biti fokusirani ka praktičnim rešenjima za svakodnevne probleme.

Ovan

Posao – Dobri aspekti Merkura iz Lava vam otvaraju vrata uspeha na poslu. Ipak, zbog Marsa u Vagi treba da izbegavate konfrontacije sa nadređenima.

Ljubav – Željni ste provoda i zabave, a partner vas opterećuje porodičnim obavezama. Moraćete da pronađete kompormis ako želite da odnos opstane.

Zdravlje – Lošije.

Bik

Posao – Očekuje vas povećan obim posla. Pojedini Bikovi će raditi dva posla odjednom kako bi poboljšali finansijsko stanje. Venera u Raku donosi vam šansu za nove pregovore.

Ljubav – Vreme je za iskrene razgovore i priliku za emotivno popravljanje odnosa koji vam je važan. Pred vama je nedelja u kojoj će vam prijati svaki vid dopisivanja.

Zdravlje – Slabije.

Blizanci

Posao – Merkur u Lavu konačno počinje da radi za vas, tako da ćete primiti odlične vesti do kraja nedelje. Očekujte pozive koji će promeniti tok dešavanja na poslu. Mogućnost potpisivanja važnog ugovora.

Ljubav – Privlače vas osobe koje su materijalno obezbeđene ili imaju uspeha sa novcem. Šarmantni ste i lako ostvarujete nova poznanstva.

Zdravlje – Slabije.

Rak

Posao – Venera i Jupiter u vašem znaku privlače dobre okolnosti, ali vam Mars iz Vage kvari sreću. Veoma je bitno da porodične probleme ne nosite sa sobom na posao, jer će to itekako uticati na vaše poslovne odluke.

Ljubav – Zbog Venere u vašem znaku ste otvoreni za ljubav, a zvezde mogu da vam donesu nezaboravno leto i priliku za zaljubljivanje. Kao magnet privlačite osobe suprotnog pola.

Zdravlje – Osteljivo.

Lav

Posao – Iskoristite sezonu Lava do 23. avgusta kako biste na lak način ostvarili svoje ciljeve. Dobre vesti vam stižu sa svih strana, tako da ste glavna zvezda u Zodijaku.

Ljubav – Venera u Raku donosi vam susret sa osobom na mestu zatvoreng tipa. To ujedno znači i tajna osećanja ili simpatiju koja može da vam bude intrigantna. Čuvajte se tajnih afera.

Zdravlje – Odlično.

Devica

Posao – Mars u Vagi treba da iskoristite za poboljšanje finansijske situacije. Sezona vašeg znaka od 23. avgusta donosi pozitvan preokret na poslu i nove prilike na svim poljima.

Ljubav – Venera u Raku može da vam donese ljubav iz prijateljstva. Svaka prijateljska baza može da bude dobra osnova za iskrenu romansu.

Zdravlje – Psihološki problemi.

Vaga

Posao – Mars je u vašem znaku, pa pokušavate da saslušate sve strane na poslu, ali povremeno ne možete da kontrolišete bes. Probajte da napravite kompromis kako bi svi bili zadovoljni.

Ljubav – Partner će pokušavati da utiče na vaše životne odluke, što može da dovede do tenzija. Prijateljstvo vam ide od ruke, ali emotivni odnosi nisu na stabilnim nogama.

Zdravlje – Osetljivo.

Škorpija

Posao – Ušli ste u fazu kada ste emotivno nesigurni i pokušavate to da sakrijete na poslu. Imajte u vidu da je moguće da ćete saznati za tajne neprijatelje na radnom mestu.

Ljubav – Venera u Raku je povoljna za putovanja, tako da odlazak u drugi grad sa voljenom osobom je pravi izbor. Slobodne Škorpije upoznaće osobu iz drugog grada.

Zdravlje – Dobro.

Strelac

Posao – Venera u Raku doprinosi tome da posao doživljavate kao kuću, pa ćete često obaveze nositi sa sobom i kada niste na radnom mestu. Imaćete uspeha u radu sa inostranim firmama.

Ljubav – Očekujete susret sa osobom koja trenutno nije u vašem gradu. Privlače vas osobe koje su druge nacionalnosti. Prijaće vam Lavovi, Vage i Rakovi.

Zdravlje – Poboljšanje.

Jarac

Posao – Na poslu pokazujete inicijativu i imate velike ambicije, ali vas jedna osoba sabotira. Probajte da ne nasedate na provokacije i donosite ispravnu odluku. Sezona Device od 23. avgusta donosi vam odličan period za usvaršavanje.

Ljubav – Partner je u fazi kada mu je potrebna pažnja, a vi ste opterećeni poslom. Probajte da pronađete balans između poslovnih i privanih mogućnosti.

Zdravlje – Lošije.

Vodolija

Posao – Dobar period za promovisanje delatnosti kroz marketing. Možete da postanete popularnijiji zahvaljujući brendu svoje firme. Mogućnost dobijanja bonusa.

Ljubav – Odnosi sa partnerom se produbljuju, a slobodne Vodolije privlače originalne i nekonvencionalne osobe. Mogućnost flerta sa osobom koju poznajete preko posla.

Zdravlje – Lošije.

Ribe

Posao – Iskoristite sezonu Lava da pokažete svoje sposobnosti na radnom mestu. Pojedine Ribe mogu da očekuju i nove poslovne šanse, ali i napredak u oblasti u kojoj rade.

Ljubav – Sve vreme traje lep period za ljubav. Venera u Raku vam je podarila snažna osećanja, tako da ćete uživati u romantičnim susretima.

Zdravlje – Osetljivo.

