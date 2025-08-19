Ana Brnabić o nasilnim blokadama i non pejperu Dušana Janjića

Predsednica Skupštine Srbije Ane Brnabić, obraća se medijima i javnosti iz doma Narodne skupštine Republike Srbije.

Ona je rekla da oseća potrebu i obavezu da se obrati predstavnicima medija kako bi ukazala na stravične i zabrinjavajuće trendove.

– Od juče, i od kada smo zahvaljujući istraživanju pojedinih medija, mi kao javnost Srbije imali priliku da vidimo non pejper koji je Dušan Janjić, ne samostalno, već u ime ad hok tima stručnjaka za bezbednost i stabilizaciju, uputio strancima, kao predlog rešenja za kako oni kažu krizu u Srbiji, nakon toga potpuno je jasno da ono što vidimo poslednjih devet meseci jeste knjiški primer obojene revolucije i nasilne smene vlasti – istakla je Ana Brnabić.

U pitanju je namerno, svesno kreiranje društvenog haosa, naglasila je predsednica Skupštine.

– Vidite recimo u hrvatskim medijima da oni jasno najavljuju novi Majdan u Beogradu, i stavljaju znak jednakosti između Kijeva 2014. godine i Beograda danas. Videli smo povampirenog Srđu Popovića, plaćenika, čoveka kog plaćaju da kreira obojene revolucije. To nema nikakve veze sa vrednostima, ni sa ideologijom, ni sa pravom ni sa pravdom, već sa novcem koji on primi da bi odradio neki prljavi posao. A to je da ruši legitimno izabrane vlasti u zemljama koje zbog samostalnosti i nezavisnosti ne odgovaraju stranim centrima moći – naglasila je ona.

Podsetila je na reči Popovića: “Ne postoji spontana revolucija, uvek je neko iza toga”.

– Knjiški primer obojene revolucije. Zbog toga čitava tajkunska medijska mašinerija radi, zato sarađuju sa medijima u regionu, zbog toga pritisak stranih medija koji vrše pritisak na svoje vlade i građane. Zato sve laži i manipulacije u poslednjih devet meseci. Kampanja laži svakog minuta, svakog sata, svakog dana, i tako mesecima. A kako bi se u Srbiji veštački izazvala mržnja i podele u javnosti. Duboke podele u našem društvu. To je sve ono čemu svedočimo poslednjih devet meseci. Prvu fazu su uradili, završili su posao. Kreirali su mržnju i izazvali nikada veće podele u javnosti. To smo videli i sinoć, posle paljenja prostorija SNS u Beogradu, tajkunske grupe za pritisak nastavile kampanju laži – dodala je Ana Brnabić.

Dodala je da je druga faza teror i nasilje, i to je ono što vidimo na ulicama poslednjih nekoliko meseci.

– Ali apsolutno dominantno poslednjih nedelju dana. Teror i nasilje fašističkih grupa, falangi, koje dozvoljavaju sebi da idu po kućama političkih neistomišljenika. Po kućama medijskih radnika, urednika, da nakon toga, zbog izostanka reakcije, pre svega iz inostranstva, nastave sa eskalacijom nasilja. Da krenu prvo da napadaju i lome, ruše prostorije političkih stranaka, pre svega naše stranke, a onda ponovo bez ikakve reakcije onih koje samo slušaju, da i pale prostorije političkih stranaka sve sa ljudima u tim prostorijama. Te je pukom srećom i dobrom reakcijom pripadnika Kobri izbegnuta neviđena tragedija – rekla je predsednica Skupštine.

To se nastavilo paljenjem institucija, podseća Ana Brnabić.

– Ako je bilo ko pomislio da je to puko nasilje radi nasilja, ne nije. To je druga faza obojene revolucije. Teror i nasilje, da bi se kreirala slika potpunog haosa i gubitka kontrole, i potpune destabilizacije. Pa da se napravi tlo za treću fazu obojene revolucije. A to je treća faza – rešenje. Imate ljude koji onda nametnu rešenje. Da bi se kao povratio mir, da bi se povratila stabilnost. A a mir i stabilnost u zemlji u kojoj je kreiran haos potrebna je asistencija stranog faktora. I tu se zaokružuje cela priča. Imate potpunu okupaciju zemlje. Kada pogledate non-pejper koji je Dušan Janjić, ali ne sam, već se potpisao u ime ad hok tima eksperata, moje pitanje je ko je ad hok tim eksperata za bezbednost i stabilnost. Ko je odredio taj tim eksperata? Narod ima pravo da to zna. Kada pogledate taj predlog, vidite da je to oduzimanje suvereniteta, od svakog građanina, ne samo od naroda – kazala je ona.

U njemu imate predlog rešenja koji podrazumeva stavljanje pod punu kontrolu i nadzor predsednika Srbije i Narodne Skupštine, rekla je Ana Brnabić.

– Zamislite da stavite pod punu kontrolu legitimnog predsednika koji ima podršku naroda, da ga stranci kontrolišu šta radi. To je za njih rešenje za izlazak iz krize. Stavljanje pod nadzor i kontrolu Skupštine! Ovog doma, svih poslanika! Pa šta je to drugo nego oduzimanje svakog suvereniteta od naših građana. I da to predloži neki anonimni ad hok tim, zamislite, za povratak stabilnosti i bezbednosti u Srbiju. Stranom intervencijom! I takođe, traže stavljanje pod punu kontrolu ne samo našeg saveta za nacionalnu bezbednost, već svih naših bezbednosnih i obaveštajnih službi. E to je njihov predlog! Posebno je dodatno zabrinjavajuća tačka koja govori o tome da treba da se preuzme nadzor nad državnim data centrom u Kragujevcu! Tamo su lični podaci svih naših građana, to je srce naše državne uprave. Mi smo ga napravili da bi podaci naših građana bili sasvim bezbedni, da bi taj data centar imao sertifikovan najveći stepen kontrole i bezbednosti – rekla je predsednica Skupštine.

Tu države Srbije, naše Srbije, više nema, ona ne postoji, istakla je ona.

– E zato svih ovih devet meseci, zato lažu i manipulišu, da kreiraju mržnju i podele. Zato teror i nasilje kome svedočimo. Da bi se kreirao utisak gubitka kontrole i haosa, i da bi se napravila atmosfera da se traži strana intervencija kroz predlog rešenja, a koji bi kao došao iz Srbije. Ovo je non pejper koji je pisao neko ko ima naše državljanstvo. Slično kao ona rezolucija koju su tražili od EP, koja traži ukidanje suvereniteta naše zemlje. Ponovo to traže, ali sada na mnogo sveobuhvatniji i gori način. Da se stavi pod kontrolu predsednik Vučić, i svaki sledeći predsednik, dok ne dođe onaj koji će svakako biti pod njihovom kontrolom – naglašava Ana Brnabić.

– Naš odgovor, to kažem kao predsednica Narodne skupštine, je ne! Poruka strancima je i ne pomišljajte da pričate dalje o ovakvim non pejperima. U Beogradu i Srbiji neće biti novog Majdana. Borićemo se svim demokratskim sredstvima, pružaćemo otpor na svakom mestu. Demokratski, ljudski, iz srca i ljubavi prema našoj Srbiji. Ne terorom i nasiljem kako bi to oni voleli. Neće ovde biti bratoubilačkog rata. Borićemo se i podsećanjem na rezultate, i planovima za budućnost. Ni ne pomišljajte. Ali hvala Srđi Popoviću, hrvatskim medijima, Dušanu Janjiću i ad hok timu eksperata, što su pokazali i dokazali da je ovo bio pokušaj obojene revolucije – zaključila je Ana Brnabić.

(Pančevac)