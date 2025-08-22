Otvorena izložba „Buketom svemir opstaje“ Gordane i Milene Kapunac

U Galeriji „Jovan Popović“ otvorena je umetnička izložba pod nazivom „Buketom svemir opstaje“ čije su autorke Gordana i Milena Kapunac, a što je zanimljivo, u pitanju su majka i ćerka.

Kako su obe umetnice istakle ovo im je prvi put da zajedno izlažu i veoma su srećne zbog toga. Gordana smatra da je Milena prevazišla i da je bolja nego što je to ona bila u njenim godinama, dok je Milena istakla da sa majkom inače stalno radi i kreira tako da je i ova izložba prirodan sled takvog odnosa.

Gordana Kapunac je magistar zidnog slikarstva i radi kao viši predavač na Akademiji strukovnih studija Politehnika u Beogradu. Rad Gordane Kapunac dobro je poznat ovdašnjoj publici, i kroz samostalne i kroz kolektivne izložbe, međutim, ovog puta nam se predstavila sa jednim novim umetničkim izrazom. – akvarelom sa motivima cveća. Cela postavka je vezena za cveće i cvetne motive i to je nešto što ja radim samo za sebe.

U stvari, kada ulazim u proces stvaranja, a inače radim neku apstrakciju, odnosno duhovnu apstrakciju i uglavnom ne mogu odmah da počnem. I tada, prvo krećem sa par nekih spontannih akvarelčića sa motivom cveća, napravim taj kontakt i onda mi se sve otvori. Na taj način se za nekih 26 godina, nakupio popriličan broj tih radova sa cvećem“, rekla je Gordana Kapunac. S druge strane, Milena Kapunac je student Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu na Odseku keramika i predstavila nam se postavkom koju čine njeni radovi tokom studiranja.

„ Svi ovi radovi su nastali tokom mog studiranja. To su uglavnom zadaci koje smo imali kao i par nekih drugih stvari koje sam radila uporedo sa studenstskim zadacima. U pitanju je keramički dizajn kao i radovi na grnčarskom točku“, izjavila je Milena Kapunac.

Izložbu je otvorila direktorka galerije Kartarina Nikolić Ralić zajedno sa autorkama, a izložba će biti otvorena do 5. septembra.

