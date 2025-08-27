Evo šta nam zvezde savetuju za 27. avgust vezano za posao, ljubav i zdravlje

Ovan

Posao: Možete biti uvučeni u pregovore i dogovore gde će drugi previše obećavati. Ako budete pažljivi, izbeći ćete veća razočaranja.

Ljubav: Partner može tražiti mnogo objašnjenja, budite spremni za razgovor, dok slobodni mogu započeti razgovor koji deluje uzbudljivo, ali i biti pun nejasnoća.

Zdravlje: Stres vam može izazvati glavobolje.

Bik

Posao: Bićete primorani da prilagodite svoje planove zbog promena koje dolaze spolja i ne zavise od vas. Saradnici mogu tražiti brze odgovore, a vama brzina i nije vrlina, ostanite pri svom.

Ljubav: Partner će imati pojačane emotivne reakcije. Slobodni Bikovi mogu ući u razgovor koji obećava, ali će morati da sačekaju da vide da li je to stvarno ozbiljno.

Zdravlje: Osetljiv stomak zbog nervoze.

Blizanci

Posao: Vaše ideje će biti primećene, ali rizik je da ih iznesete previše ambiciozno. Smanjite obećanja da biste izbegli kritike.

Ljubav: Partner vas može optužiti da ste rasejani i nezainteresovani, dok slobodni mogu u uleteti u flert pun priče i šarma, ali bez garancija.

Zdravlje: Potreban vam je dobar i kvalitetan san.

Rak

Posao: Finansijski razgovori mogu biti naporni. Drugi će obećavati više nego što mogu da ispune, što može izazvati nervozu.

Ljubav: Slobodni Rakovi mogu očekivati jak emotivni susret, flert ili razgovor koji ostavlja utisak, ali se može ispostaviti da ta osoba nije spremna za vezivanje.

Zdravlje: Umor i napetost u stomaku.

Lav

Posao: Bićete u centru komunikacije danas. Vaše reči mogu imati težinu, ali pazite da ne obećavate previše.

Ljubav: Zauzeti mogu voditi duge razgovore sa partnerom, dok slobodni privlače pažnju svojom harizmom, ali nova poznanstva mogu ostati površna.

Zdravlje: Moguće kardio vaskularne tegobe.

Devica

Posao: Očekuju vas obaveze koje vas mogu nervirati jer se stalno nešto menjati. Pokušajte da ne budete previše kritični prema saradnicima.

Ljubav: Partner može osećati da ga samo analizirate. Slobodne Device mogu ući u komunikaciju koja se kasnije može razviti u nešto ozbiljnije.

Zdravlje: Osetljiv probavni trak kao posledica nervoze.

Vaga

Posao: Vaša diplomatičnost biće vam potrebna i korisna ukoliko ste u nekim pregovorima. Očekujte da drugi preteruju u obećanjima.

Ljubav: Zauzeti će morati da porazgovaraju o nesigurnostimakoje partner oseća, nešto se dešava, dok slobodne Vage mogu očekivati zanimljiv dijalog koji vrlo lako može prerasti u više.

Zdravlje: Napetost i nesanica.

Škorpija

Posao: Bićete uvučeni u razgovore oko timskih zadataka. Drugi mogu obećavati, a da ne ispunjavaju to što obečaju, stoga budite oprezni.

Ljubav: Slobodni Škorpioni mogu ostvariti kontakt sa osobom koja deluje misteriozno.

Zdravlje: Jačajte imunitet.

Strelac

Posao: Autoritetidanas od vas mogu tražiti objašnjenja. Biće važno da ne ulazite u prevelika obećanja, jer bi vam se to moglo obiti o glavu.

Ljubav:Slobodni Jarčevi mogu upoznati nekog kroz razgovor o poslu ili društvenim temama.

Zdravlje: Mogući problemi sa varenjem.

Jarac

Posao: Fokus je na novim idejama i pregovorima danas. Neki saradnici će previše obećavati, pa budite pažljivi.

Ljubav: Zauzeti će morati da balansiraju između posla i ljubavi, dok slobodni ogu započeti komunikaciju koja im može doneti važnu spoznaju.

Zdravlje: Osetljivost kostiju i zglobova.

Vodolija

Posao: Bićete suočeni sa razgovorima o zajedničkim finansijama. Nesporazumi su mogući ako se ne govori jasno.

Ljubav: Zauzeti mogu očekivati sitne rasprave sa partnerom, dok slobodni mogu ući u intenzivnu komunikaciju punu privlačnosti.

Zdravlje: Nervna napetost, potreban vam je odmor.

Ribe

Posao: Partnerstva i dogovori biće u fokusu. Ako se oslonite na jasnu komunikaciju, izbeći ćete nesporazume.

Ljubav: Zauzete očekuju razgovori koji mogu da osveže vezu, dok slobodni mogu započeti poznanstvo kroz razgovor koji inspiriše.

Zdravlje: Osetljivost nogu, vene i cirkulacija.

(Astroputnik)